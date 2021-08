La Société médicale du N.-B. prescrit des investissements massifs en santé

Le Nouveau-Brunswick ne pourra pas combler les sérieuses carences qui minent son système de santé sans d’importantes hausses de dépenses, estime l’association représentant les médecins de la province.

Dans un copieux rapport publié mercredi, la Société médicale du Nouveau-Brunswick présente pas moins de 57 recommandations destinées à guider le gouvernement provincial dans sa prochaine réforme du système de santé.

Le groupe, qui représente plus de 2000 médecins en exercice, futurs médecins et retraités de la province demande notamment une augmentation du budget de la santé de 6% par an au cours des cinq prochaines années pour financer la transformation du modèle de soins.

Le Nouveau-Brunswick a besoin d’entreprendre un rattrapage immédiat, expose son président, le Dr Jeff Steeves.

«Cette province a l’un des plus bas niveaux de dépenses par habitant (en santé) au pays. Lorsque les dépenses de santé dans les autres provinces ont augmenté de 5 à 7 % au cours des 10 dernières années, le Nouveau-Brunswick était plus près du 2 %», dit-il.

«Le statu quo est insoutenable. Un financement supplémentaire sera nécessaire pour effectuer les changements qui s’imposent. Il faut investir d’une manière considérable dans notre système de soins de santé immédiatement, le système ne pouvant pas innover dans le cadre des contraintes budgétaires actuelles.»

Le constat dressé par la Société médicale du Nouveau-Brunswick n’est pas rose.

«Les Néo-Brunswickois n’ont jamais été en aussi mauvaise santé, les professionnels de la santé et les lits d’hôpitaux disponibles sont insuffisants, les temps d’attente pour les chirurgies et les soins d’urgence sont parmi les plus élevés au Canada, et notre province présente la plus grande proportion de personnes âgées au Canada», peut-on lire dans le document rendu public mercredi.

La Dre Michèle Michaud, médecin de famille à Edmundston, juge «alarmante» l’aggravation de la pénurie de personnel.

«Nous avons vécu dans toute la province des bris de service», rappelle-t-elle.

Prendre le virage technologique

Le rapport, préparé à partir des suggestions de plus de 541 médecins, préconise d’étendre l’offre de soins virtuels qui s’est rapidement développée depuis le début de la pandémie.

On souhaite donc accroître le recours aux vidéoconférences, aux courriels, aux outils de surveillance des patients à distance, et aux plateformes destinées au suivi des dossiers et à l’échange d’informations.

Il faudra toutefois s’assurer, précise-t-on, que leur mise en œuvre assure la protection de la vie privée des patients et qu’elle ne se fasse pas au détriment des «patients dont les connaissances numériques et l’accès à la large bande sont limités».

Les consultations à distance ont des limites, reconnaît d’ailleurs la Société médicale.

«Les solutions virtuelles ne remplaceront pas tous les soins en personne, et tous les modèles virtuels ne conviennent pas aux besoins particuliers des patients.»

On recommande aussi de généraliser l’utilisation des dossiers médicaux électroniques afin de gagner en efficacité, de réduire le nombre d’analyses redondantes, d’éviter les réactions indésirables à un médicament, et de faciliter les interactions entre les membres de l’équipe de soins et entre les professionnels de la santé et les patients.

«La Société médicale est favorable à un système d’échange de données reliant tous les établissements, permettant ainsi une collaboration accrue entre tous les secteurs. Cela implique l’objectif d’éliminer les dossiers papier d’ici 2025», annonce le rapport.

Assurer l’accès aux soins

Les médecins plaident en particulier en faveur d’un accès aux soins de santé équitable entre les régions urbaines et rurales.

«Le fait de vivre en milieu rural au Nouveau-Brunswick ne devrait pas nuire à l’accès à des soins de santé de qualité en temps opportun», soulignent-ils.

«Si nous devions mettre la priorité en un mot, ce serait l’accessibilité, insiste Dr Steeves. Nous avons actuellement 40 000 Néo-Brunswickois sur la liste Accès Patient. Leur donner accès aux soins de santé doit être la priorité numéro un.»

Parmi les pistes envisagées figure la création d’incitatifs financiers pour les médecins désireux de travailler en dehors de l’horaire régulier. On demande également l’amélioration du fonctionnement des cliniques sans rendez-vous, avec une offre de services plus complets et des progrès au chapitre de la continuité des soins et de la transmission des renseignements.

Le rapport souligne par ailleurs l’importance de regarnir les services de traitement des dépendances et de santé mentale, notamment par «des services de soins virtuels dans les régions rurales de la province ou l’assurance qu’un professionnel de la santé mentale est présent dans chaque hôpital ou centre de santé communautaire».

Enfin, l’association professionnelle se range une nouvelle fois en faveur d’un meilleur accès à l’avortement, limité à Moncton et Bathurst.

«La limitation de l’accès à ces services a des répercussions disproportionnées sur les Néo-Brunswickois marginalisés, notamment ceux qui ont un faible revenu ou qui n’ont pas accès au transport.»

Faire la guerre à la pauvreté

Autre prise de position marquante, la Société médicale juge que la province réglerait bien des problèmes de santé en s’attaquant à la «pauvreté profonde», notamment en favorisant l’éducation et l’alphabétisation, en augmentant l’offre de logements abordables et de suppléments au loyer, le soutien au revenu et les subventions pour garde d’enfants.

On suggère aussi d’étendre les avantages sociaux, les programmes de médicaments sur ordonnance ainsi que les soins dentaires et d’optométrie aux travailleurs qui n’ont pas les moyens de souscrire à un régime d’assurance maladie.

«Le niveau de revenu détermine les conditions générales de vie et de logement, et il influence le fonctionnement psychologique ainsi que les comportements liés à la santé, tels que la qualité de l’alimentation, l’activité physique, le tabagisme et la consommation excessive d’alcool. Il en résulte des coûts pour la santé, l’économie et la société. Les personnes vivant dans la pauvreté qui n’ont pas les moyens de vivre dans un logement adéquat sont plus susceptibles d’être exposées à la violence, aux maladies transmissibles et à l’augmentation des maladies chroniques.»

Les professionnels de la santé présentent leurs remèdes pour sortir le système de la crise

Le système de santé néo-brunswickois est en piteux état. L’ensemble des professionnels sur le terrain s’entendent sur le diagnostic. Qu’attendent-ils de l’importante réforme du gouvernement provincial à venir? Quelles sont leurs propositions? Tour d’horizon.

Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ne manque pas d’idées pour améliorer un système de santé qu’il juge déficient.

«Les temps d’attente excessivement longs pour les soins médicaux nécessaires sont fréquents, notre assemblage hétéroclite de régimes d’assurance médicaments publics et privés est inéquitable et inaccessible pour beaucoup et les soins à domicile devraient être une option pour permettre aux gens de vivre chez eux aussi longtemps que possible en bénéficiant de services de soins à domicile», expose son rapport livré suite aux consultations organisées par le gouvernement provincial.

Le manque de relève est assurément la grande préoccupation de la profession, alors qu’on prévoit le départ de 730 infirmières en 2024.

«De nombreuses recherches ont montré que des niveaux de dotation inacceptables de personnel non immatriculé entraînent systématiquement des erreurs médicales, des taux d’infection et de morbidité plus élevés, des séjours hospitaliers prolongés et, en fin de compte, des coûts à long terme plus élevés pour le gouvernement», alerte le syndicat, qui juge «largement insuffisants» les investissements réalisés pour contrer la pénurie actuelle.

Prévenir plutôt que guérir

L’organisation suggère de faire évoluer le système actuel «basé sur le traitement des maladies» vers un modèle qui met davantage l’accent sur «sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies chroniques».

On estime par exemple que le personnel infirmier pourrait jouer un plus grand rôle dans les écoles publiques pour la détection précoce de problèmes de santé ou pour promouvoir l’importance d’une bonne alimentation et de l’exercice. «Certains problèmes comme l’obésité infantile, la nutrition, la santé mentale et la santé sexuelle ont été négligés depuis longtemps.»

Le rapport pointe ensuite du doigt l’incapacité du système de soins aigus à répondre aux besoins croissants en santé mentale et appelle à rendre les services plus nombreux et plus accessibles dans les communautés rurales.

On propose aussi d’établir un programme d’assurance médicament provincial et de miser davantage sur les équipes multidisciplinaires dirigées par une infirmière praticienne en collaboration avec des travailleurs sociaux, des diététistes, des pharmaciens et d’autres professionnels de la santé.

Des soins aux aînés plus humains

Le SIINB réclame enfin d’importants investissements dans les soins à domicile pour «permettre personnes âgées de rester dans leur résidence et d’éviter les hospitalisations ou les placements inutiles en établissements de soins de longue durée». Il demande que la supervision des soins de longue durée passe d’un ministère du Développement social au ministère de la Santé et que l’on cesse de confier la gestion des foyers de soins au secteur privé.

Syndicat canadien de la fonction publique

Dans son mémoire remis au ministère de la Santé, le Syndicat canadien de la fonction publique estime que la réforme devra avant tout remédier aux pénuries chroniques de personnel.

L’organisation milite donc en faveur de charges de travail et des heures de travail plus humaines, de meilleurs salaires et des périodes de repos et de récupération. «Négociez équitablement avec les travailleurs du secteur public – y compris les travailleurs de la santé – plutôt qu’imposer des mandats de restriction salariale», interpelle le syndicat.

Diverses initiatives sont proposées, notamment le développement d’un réseau de cliniques multidisciplinaires, la mise en œuvre d’un régime public universel d’assurance médicaments ou même l’exploitation d’un centre public de production pharmaceutique des provinces de l’Atlantique.

Selon le SCFP, toute réforme devra «garantir des services de santé et sociaux publics, universels, gratuits et de qualité». «Ce système devrait être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en milieu rural comme en milieu urbain», ajoute-t-on.

«Avant la COVID-19, nous avons tous entendu des histoires déchirantes de personnes âgées laissées pour développer des escarres, pas avoir le temps ou l’aide pour manger, s’habiller, se laver ou même aller aux toilettes. Avant la COVID-19, les travailleurs de soins de santé et de soins de longue durée sonnaient l’alarme sur la charge de travail, la violence au travail et la crise du recrutement et de rétention. Avant la COVID-19, plus de 30 000 Néo-Brunswickois n’avaient pas de médecin de famille, et il y avait une grave pénurie de ressources en santé mentale et en toxicomanie. Aujourd’hui, ces problèmes persistent et ont été intensifiés par la pandémie.»