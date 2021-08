L’unité de soins intensifs de l’Hôpital de Campbellton fermée pour deux semaines

Loin de s’améliorer, la situation à l’Hôpital régional de Campbellton ne cesse d’empirer. Mercredi, c’est l’unité des soins intensifs qui a écopé.

Dans une note interne envoyée aux employés de l’établissement, le Réseau de santé Vitalité annonce qu’il fermera cette unité de façon temporaire, plus précisément jusqu’au 9 septembre. Cette décision aurait été prise afin de protéger l’intégrité du service d’urgence.

Cette nouvelle survient après la décision du réseau, prise la semaine dernière, de fermer l’unité d’obstétrique-gynécologie, ce qui représente une douzaine de lits. Toutefois, on apprend que cette fermeture, qui devait au départ aider à soulager le personnel de l’urgence, n’aurait pas donné les effets escomptés.

L’hôpital fait face depuis plusieurs mois à un manque de personnel infirmier. Ce problème a atteint une envergure sans précédent cet été avec les vacances estivales, les congés de maladie et ceux de maternité.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau, a appris la nouvelle en journée. Selon ses sources, des patients de l’unité de soins intensifs seraient redirigés vers l’hôpital voisin, celui de Bathurst. L’hôpital de Maria en Gaspésie pourrait également, selon lui, être mis à contribution afin d’accueillir des patients québécois de la MRC d’Avignon.

«C’est vraiment une très mauvaise nouvelle pour notre hôpital, pour nos communautés. C’est une décision qui a des impacts majeurs pour le Restigouche et les environs. Est-ce qu’on est toujours prêts à réagir en cas d’accidents majeurs avec blessés multiples? Est-ce qu’on va transférer nos gens un peu partout dans la province?», questionne à chaud M. Comeau.

«Nous n’en savons pas beaucoup encore sur cette situation. Chose certaine, on est très déçu de cette situation et on va talonner Vitalité dans les prochains jours afin non seulement qu’ils nous fournissent des explications, mais aussi un plan acceptable pour rétablir ce service et tous les autres touchés», indique-t-il.

Ce nouveau développement choque également le président de la CSR-Restigouche, Brad Mann, qui a aussi été mis au courant de la situation.

«Il y a quelques jours, on s’en prenait au département d’obstétrique. Là, c’est au tour de celui des soins intensifs. Mais un hôpital sans soins intensifs, ce n’est plus un hôpital», dénonce celui qui n’hésite pas à comparer l’HRC à un navire laissé sans capitaine et qui, criblé de trous, sombre tranquillement.

«Tout ce que l’on fait depuis quelques semaines, et même plusieurs mois, c’est prendre des décisions à la hâte, sans en évaluer les conséquences sur les clients et sur les communautés qui comptent sur leur hôpital. Ça fait des mois qu’on le dit, ça ne tourne pas rond à l’HRC et des changements administratifs sont nécessaires au plus vite afin de corriger le tir. Les récentes situations nous donnent raison», souligne-t-il, estimant qu’un administrateur est plus que jamais nécessaire pour le bon fonctionnement de l’hôpital.

M. Mann en profite pour sommer le Réseau de santé Vitalité – sinon le ministère de la Santé – d’intervenir rapidement afin de pallier la crise qui sévit actuellement.

«Pendant la COVID-19, on a fait venir des travailleurs d’autres régions pour aider certains hôpitaux aux prises avec des éclosions parce qu’on craignait ne plus pouvoir arriver à fonctionner. C’est ce qui arrive ici, on est en situation d’urgence, mais personne ne vient aider. Au lieu de ça, on démembre petit à petit notre hôpital. C’est totalement inacceptable pour notre population et je demande qu’on règle la situation», dit-il.

Il estime qu’il est beaucoup plus simple de transférer le personnel nécessaire ici le temps que la crise passe que de transférer des patients loin de leurs proches.

À noter qu’au moment de mettre sous presse, le Réseau de santé Vitalité n’avait pas confirmé officiellement, par le biais d’un communiqué, la fermeture de l’unité de soins intensifs de l’Hôpital régional de Campbellton.