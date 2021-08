Pénurie de personnel dans les foyers de soins: «Ça n’a jamais été aussi grave»

La propriétaire d’un foyer de soins spéciaux dans la Péninsule acadienne presse les gouvernements provincial et fédéral d’en faire davantage pour régler la crise de main-d’œuvre qui perturbe ce milieu.

La Résidence aux Mésanges, à Sainte-Rose, dans la Péninsule acadienne, compte une trentaine de résidents en perte d’autonomie. Les 15 employés et employées se démènent pour veiller au bien-être des résidents, mais il manquerait au moins deux personnes pour avoir une équipe bien rodée.

«Les employés sont fatigués, ils font des heures supplémentaires. Et nous, les propriétaires, nous sommes épuisés mentalement. Ça n’a jamais été aussi grave qu’en ce moment», dit Monica Gosselin, la propriétaire de la Résidence aux Mésanges, un foyer de niveau 2, depuis 15 ans.

La pénurie dans le milieu des soins de longue durée est bien connue. Récemment, le gouvernement provincial a même annoncé qu’il allait rembourser l’entièreté des droits de scolarité de ceux qui suivent une formation pour travailler dans ce domaine.

«Le gouvernement va dire qu’il paie pour les cours, mais ça donne quoi de prendre un cours si le salaire demeure le même, surtout si la personne peut travailler ailleurs pour le même salaire sans un cours?», se questionne Mme Gosselin.

Au printemps, le gouvernement provincial a investi 12,4 millions $ pour financer des augmentations de salaire à compter du 1er avril 2021 pour les travailleurs du secteur des services sociaux, y compris les préposés au soutien à domicile, les travailleurs de résidences communautaires, les travailleurs de foyers de soins spéciaux et les préposés aux services de soutien à la famille.

Mais, Monica Gosselin croit que le gouvernement doit bonifier son offre davantage, car même après cette augmentation, le salaire moyen provincial dans les foyers de soins spéciaux est de 14,50$ l’heure, soit seulement 2,75$ de plus que le salaire minimum.

Par ailleurs, elle est d’avis que le gouvernement fédéral doit créer plus d’incitatifs pour encourager les gens à retourner au travail après environ un an et demi de mesures d’aide financière pour permettre aux gens de rester chez eux dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Immigration

Devant un manque de main-d’œuvre disponible, Mme Gosselin s’est tournée vers l’international pour le recrutement, un processus qui demande beaucoup de temps et de ressources.

«Il y a beaucoup de démarches à suivre. Il faut démontrer que des efforts ont été faits pour recruter au Nouveau-Brunswick et au Canada. Ensuite, il faut passer les entrevues avec les candidats et rédiger un contrat d’emploi. Après, il y a tout le processus à suivre de leur côté, comme les demandes de visa et ainsi de suite.»

Récemment, Mme Gosselin croyait avoir trouvé la perle rare en Algérie.

«J’ai fait mon entrevue avec et j’étais très intéressé par sa candidature, mais le dossier a été refusé par le gouvernement. On disait qu’elle ne parlait pas assez bien le français et pourtant, j’ai fait une entrevue avec en français et on s’est très bien compris.»

Les démarches, qui peuvent s’échelonner sur plusieurs mois, sont donc à recommencer.

«Tous les foyers de soins spéciaux ont des offres d’emploi. On ne réussit pas à les combler. Vers où doit-on se tourner? La seule option c’est l’immigration. Ça nous prend du personnel, car nous sommes un service essentiel. On n’est pas comme un restaurant qui peut se permettre de réduire ses heures ou fermer une journée. On roule 24 heures par jour, sept jours par semaine.»