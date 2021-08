Restigouche: trouver un employé est devenu un véritable casse-tête

Si auparavant c’était le manque d’emplois qui posait problème au Restigouche, aujourd’hui c’est tout le contraire. Il manque de main-d’œuvre.

Trouver un employé est devenu un véritable casse-tête pour les propriétaires d’entreprises et de commerces, une réalité qui n’est pas unique à cette région.

Ce constat est répandu à l’ensemble de la province et du pays. Ses conséquences commencent toutefois à causer de sérieux inconvénients pour certains commerces.

C’est le cas au restaurant Yuzu Sushi de Campbellton qui a récemment annoncé une diminution de ses heures d’ouverture non pas faute de clientèle, mais bien d’employés.

Stéphanie Brideau avait été prévenue avant de se lancer dans le domaine de la restauration et de faire l’acquisition de sa franchise: trouver des employés ne serait pas une tâche facile, le manque de main-d’œuvre commençant déjà à se faire ressentir à l’époque.

Cet avertissement lui a été servi en 2019, avant la pandémie. Depuis, la situation n’a fait qu’empirer.

Comme pour de nombreuses entreprises, la pandémie a été difficile pour le jeune resto qui a dû couper une première fois dans ses heures d’opérations, l’achalandage étant alors à la baisse en raison des différentes phases de rétablissements. Mais c’est du passé. Aujourd’hui, le resto pourrait aisément fonctionner à plein régime.

«Le problème ne se situe pas au niveau de la clientèle, celle-ci est au rendez-vous et il y a définitivement un marché pour ce type de restaurant dans le coin. Mais il nous manque des employés. On a beau chercher et annoncer, on n’en trouve pas», raconte la copropriétaire des lieux.

Celle-ci dit être consciente que travailler dans une cuisine ou au comptoir d’un restaurant n’est pas l’emploi rêvé de bien des personnes. C’est pourquoi elle s’assure de bien rémunérer ses employés, de rendre l’emploi plus attrayant.

«Et même ça ne fonctionne pas», souligne-t-elle.

Copropriétaire du restaurant Yuzu Sushi de Campbellton, Stéphanie Brideau doit composer avec la dure réalité du manque de main-d’oeuvre. – Gracieuseté Afin de pouvoir répondre à la demande accrue lors de la Saint-Valentin, le restaurant Yuzu Sushi de Campbellton a dû faire appel à des effectifs de l’extérieur ainsi que d’anciens employés. – Gracieuseté Le restaurant Yuzu Sushi de Campbellton a récemment annoncé une diminution de ses heures d’ouverture. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

La banque de CV est à sec

Jusqu’à tout récemment, elle a pu tenir le coup grâce aux emplois d’été. Mais voilà, les étudiants sont retournés aux études et ceux toujours disposés à travailler ne le sont qu’à temps partiel. La banque de CV est à sec. Conséquences? Le resto ne sera plus en fonction que deux soirées en semaine et une journée la fin de semaine.

«Une grosse partie de nos ventes se faisait pourtant la semaine, le midi. Là je dois m’en passer», souligne la jeune femme d’affaires qui gère le tout à distance, travaillant comme infirmière à l’extérieur de la région.

Selon elle, cette solution temporaire de réduire les heures d’ouverture n’est vraiment pas idéale et encore moins viable à long terme. Car en ne fonctionnant qu’à temps partiel, le resto parvient tout juste à dégager suffisamment de revenus pour payer les factures de base.

«Ça m’empêche tout juste de devoir fermer boutique, temporairement ou définitivement. Et je ne veux pas en arriver là, surtout pas après tout le travail qu’on a mis là-dedans. Mais c’est difficile d’être toujours comme ça, à un fil de devoir fermer», confie-t-elle.

Gagner à la loterie

«Quand une personne franchit ta porte avec un CV, c’est comme si tu venais de gagner à la loterie, rien de moins. La première question qu’on lui pose c’est: quand peux-tu commencer?»

C’est dans ces mots que le président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton, Luc Couturier, image la situation qui prévaut actuellement dans la région. Le manque de main-d’œuvre est réel, criant. Et malheureusement, le restaurant Yuzu Sushi n’est pas le seul à être confronté à cette problématique.

«C’est la même chose aux Dixie Lee, au Dairy Queen, et j’en passe. Ce n’est d’ailleurs pas unique à la restauration. Plusieurs entreprises vivent la même réalité, et certaines qui payent pourtant très bien, dont des institutions financières», indique ce dernier, non sans rappeler que le Réseau de santé Vitalité recherche une centaine d’infirmières pour la zone 5 uniquement.

Lui-même propriétaire du Café Chez Wes, M. Couturier doit composer avec la moitié moins d’effectifs que durant l’été, résultat du départ de la main-d’œuvre étudiante. Il pourrait du coup devoir prendre des décisions difficiles également si rien ne change.

«Il y a beaucoup d’entreprises dans la même situation que nous, qui ont mis leurs plans de développement sur pause en espérant que les choses reviennent un peu plus à la normale. D’autres pourraient bien mettre la clé dans la porte, et ça, ce serait dramatique», souligne-t-il.

Pour trouver une solution, il faut d’abord trouver la base du problème. La difficulté dans ce cas-ci, selon le restaurateur, c’est que les causes sont variées. Une combinaison de plusieurs facteurs, comme le grand nombre de départ à la retraite, la baisse du taux de natalité au cours des dernières décennies, l’exode des jeunes familles, le taux de chômage élevé, et bien entendu la fameuse Prestation canadienne d’urgence.

«Ce n’est pas normal qu’alors qu’il y a tant d’emplois disponibles, on retrouve toujours 66 000 personnes actuellement sur le chômage au Nouveau-Brunswick alors qu’en temps normal on parlerait davantage de 35 000», dit-il.

M. Couturier confirme par ailleurs que la Chambre de commerce de Campbellton travaille sur une stratégie d’immigration afin d’aider à régler une portion du problème. Cela dit, comme ailleurs également, la capacité d’accueil est limitée en raison de la disponibilité de l’hébergement.