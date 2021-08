Bleuets sauvages: une récolte «normale» et d’excellents prix pour les producteurs

Sans en être la meilleure de l’histoire, la saison de bleuets sauvages au Nouveau-Brunswick de cet été s’est avérée bien meilleure que celle de l’été dernier lorsqu’une importante sécheresse a décimé jusqu’à la moitié de certaines récoltes. À 0,80$ la livre, le prix est aussi l’un des meilleurs des 10 dernières années.

«La récolte a été normale. On devrait finir dans les 35 à 50 millions de livres de bleuets sauvages cueillis au Nouveau-Brunswick, mais on n’a pas encore les chiffres. La température était bonne. Au printemps, il y a eu du gel, mais on ne peut pas dire que l’impact a été sérieux dans le nord, un peu plus dans le sud-ouest par contre», explique René Chiasson, président de Bleuets NB et un producteur de Bas-Caraquet.

Lors d’une bonne année, les producteurs du Nouveau-Brunswick peuvent ramasser quelque 60 millions de livres du petit fruit bleu. L’an dernier, seulement environ 30 millions de livres ont été récoltés dans la province.

«Le fruit dans les champs est de très bonne qualité. Encore une fois, le volume n’est pas nécessairement au rendez-vous, mais ça fait partie de la réalité lorsqu’on travaille avec la nature», ajoute M. Chiasson.

Malgré tout, la demande pour les bleuets sauvages a été forte en 2020, mais en raison des pertes, les réserves dans les entrepôts ont été écoulées pour répondre aux besoins du marché. C’est ce qui explique le prix d’environ 0,80$ la livre accordé aux producteurs. À titre de comparaison, il y a quelques années, le prix avait été fixé à environ 0,30$ la livre.

«D’après moi, le prix va permettre de compenser les pertes en volume. Les producteurs ont reçu environ 0,80$ la livre, ce qui est excellent. C’est un prix qu’on n’a pas vu depuis longtemps. Par ailleurs, la pluie que nous avons reçue en début de semaine va probablement aider ceux qui terminent leur récolte. Ça va aider à gagner du volume et à rendre le bleuet plus vigoureux.»

Puisque les volumes récoltés n’ont probablement pas suffi à remplir les réserves, les producteurs peuvent probablement s’attendre à un bon prix en 2022.

«Si le fruit est en demande à l’international et que les congélateurs sont vides, je pense que ça va nous donner un bon prix de départ l’an prochain.»

Promouvoir le bleuet sauvage au Nouveau-Brunswick

Considérant que les bleuets sauvages d’ici demeurent moins bien connus que leurs cousins, les bleuets en corymbe (highbush), Bleuets NB célèbre aussi, jusqu’au 29 août, la Semaine du bleuet sauvage.

«On veut promouvoir le bleuet sauvage dans la restauration. Il y a des différences entre le bleuet sauvage et le bleuet cultivé au niveau du goût, la grosseur et même les caractéristiques nutritionnelles. On n’en vend pas assez aux tables des gens.»

Plus de 100 restaurants dans la province participent à la campagne, mais très peu se trouvent dans le nord de la province où se concentre la majorité des activités de l’industrie du bleuet sauvage.

«Dans le nord-est, il manque des endroits où l’on peut acheter des bleuets sauvages. C’est plus commun dans le sud. J’espère que quelqu’un va se lancer dans le nettoyage de bleuets sauvages afin d’en vendre au comptoir. Il y a des fermes et des producteurs locaux qui en vendent, mais toujours pas assez, c’est pour ça qu’il faut le promouvoir.»