Élections fédérales: un portrait inchangé au Nouveau-Brunswick?

Selon deux sites de projection électorale, la représentation du Nouveau-Brunswick à la Chambre des communes pourrait être identique à l’issue de la prochaine élection fédérale.

Les sites spécialisés 338Canada et Si la tendance se maintient prédisent tous deux l’élection possible de sept députés libéraux et trois conservateurs lors du scrutin du 20 septembre.

Si les ces prédictions s’avèrent exactes, la représentation des élus libéraux et conservateurs du Nouveau-Brunswick à Ottawa serait identique au portrait qui existait lors de la dissolution de la Chambre des communes le 15 août.

Selon les deux sites, les libéraux de Justin Trudeau vont assurément conserver les circonscriptions d’Acadie-Bathurst, Beauséjour, Madawaska-Restigouche et Moncton–Riverview–Dieppe.

Dans tous les cas, 338Canada accorde moins de 1% de chance aux conservateurs d’arracher aux libéraux l’une ou l’autre de ces circonscriptions.

Dans Saint-Jean-Rothesay, la réélection du libéral Wayne Long est probable selon les deux sites web de modèle statistique de projection basé sur les tendances électorales et les sondages politiques confondus.

À l’inverse, les circonscriptions électorales de Fundy Royal, Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest et Tobique-Mactaquac ont peu de chance d’échapper aux conservateurs d’Erin O’Toole.

Reste à voir quel sera le choix des électeurs dans les circonscriptions de Fredericton et Miramichi-Grand Lake, où d’intéressantes luttes pointent à l’horizon.

Dans les deux cas, le site Si la tendance se maintient accorde une légère avance aux candidats libéraux Jenica Atwin et Lisa Harris.

Le site 338Canada est moins formel et estime que libéraux et conservateurs sont à égalité dans les deux circonscriptions qui retiendront sans doute l’attention le 20 septembre.

À l’échelle nationale, les deux sites prévoyaient mercredi l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire.

Si la tendance se maintient prévoit l’élection de 158 députés libéraux et de 121 députés conservateurs.

Le reste de la Chambre des communes serait occupé par 32 élus du NPD, 25 bloquistes et deux élus du Parti vert.

Les projections de 338Canada sont semblables, quoique le site s’attend à des résultats électoraux plus serrés en prévoyant l’élection de 141 candidats libéraux et de 131 conservateurs.

Un total de 37 élus néo-démocrates, 27 bloquistes et deux députés verts complèterait le portrait au parlement.

Au moment d’écrire ces lignes, le Parti libéral du Canada n’avait toujours pas de candidat dans Tobique-Mactaquac, alors que les conservateurs tardent à désigner un candidat dans Acadie-Bathurst.

Plusieurs candidatures sont manquantes au Nouveau-Brunswick du côté du NPD et du Parti vert pour qui le temps presse.

En guise de comparaison, l’obscur Parti libre Canada a plus de candidats désignés au Nouveau-Brunswick que le NPD.

«C’est certain que l’annonce d’une nouvelle candidature pourrait changer quelque peu la donne dans une circonscription de la province. Par exemple, s’il y a une candidature vedette de dernière minute, des ajustements sont faits automatiquement», a indiqué Philippe J. Fournier, qui est à la tête du projet Qc125.com, le pendant francophone du site 338Canada.

«Nos données sont revues quotidiennement pour tenir compte des nouveaux sondages et de l’absence ou non de candidats des différents partis, il y a beaucoup d’ajustements à faire chaque jour», a ajouté l’enseignant québécois.

Ce dernier a indiqué que l’analyse des résultats d’élections précédentes, de données démographiques et l’utilisation d’un programme informatique conçu spécialement pour l’occasion contribuent également à établir ces projections électorales.

«Si l’on regarde les dernières élections, nos projections se sont avérées exactes dans 88% des cas», a affirmé Philippe J. Fournier.