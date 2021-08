Ordinateurs volés et retrouvés: pas d’impact sur l’apprentissage à Tracadie

La situation entourant le vol et ensuite, la récupération de plus de cent appareils électroniques provenant de deux écoles de Tracadie, ne devrait pas avoir d’impact sur l’apprentissage des élèves qui retournent en classe dans quelques semaines, souligne le District scolaire francophone nord-est.

Plus tôt cette semaine, la GRC a annoncé qu’elle a arrêté trois hommes et qu’elle avait récupéré plus de cent appareils électroniques volés lors d’entrées par effraction aux écoles W.-A.-Losier et La Ruche à Tracadie.

Selon le sergent Pierre Chiasson, du détachement de la GRC de Tracadie, la police s’affaire encore à faire l’inventaire des objets récupérés, dont la valeur est évaluée à au moins 48 000$, et à vérifier s’il y en manque toujours.

«Le DSFNE dispose d’un ensemble d’appareils numériques qui peuvent être attribués aux écoles au besoin. La situation soulignée n’affectera donc pas le processus d’apprentissage des élèves», souligne Ian-Guillaume Desroches, coordonnateur des relations stratégiques au DSFNE.

En plus de la centaine d’appareils électroniques dispendieux récupérés par la police, plus d’une centaine d’autres objets appartenant aux écoles ont été retrouvés, dont des claviers, des souris, une quarantaine de clés de mémoire et quelques instruments de musique.

Trois hommes ont été arrêtés en lien avec cette affaire et la police sollicite l’aide du public afin de retrouver le reste du matériel électronique, soit un peu plus de 15 ordinateurs. Les articles volés étaient de marques Apple, Dell, HP, Lenovo et Toshiba. Selon les enquêteurs, certains des articles volés auraient été vendus à différents endroits dans la Péninsule acadienne, mais les voleurs auraient eu de la difficulté à vendre ces appareils puisqu’ils sont protégés par un mot de passe et qu’ils sont étiquetés comme appartenant aux écoles.

Toute personne ayant acheté un ordinateur portable ou une tablette à un particulier depuis le 2 juillet est priée de communiquer avec le détachement de la GRC de Tracadie au 506 393-3000 pour vérifier s’il s’agit d’un article volé.

Les trois hommes, âgés de 32, 51 et 55 ans, vont comparaître en cour à une date ultérieure.