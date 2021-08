Une énorme mine de bitcoins en pleine expansion au Madawaska

Des milliers d’ordinateurs connectés les uns aux autres tournent à plein régime dans le parc industriel de Saint-André, dans le Madawaska. Dotés d’une puissance de calcul colossale, ils «minent» du bitcoin, la reine des monnaies virtuelles.

En avril, l’entreprise HIVE Blockchain a fait annoncé l’acquisition d’une sous-station électrique et de deux «centres de données» dédiés au minage de cryptomonnaie fraîchement construits à Saint-André par GPU.One Holding. La transaction se chiffre à 25 millions $.

Des équipes s’affairent actuellement à faire sortir de terre un troisième centre de données d’une capacité de 20 MW, dont la mise en service est prévue au cours du troisième trimestre 2021.

«Nous avons également régulièrement reçu et installé des mineurs de Bitcoin de nouvelle génération dans les bâtiments existants au Nouveau-Brunswick», indique HIVE Blockchain dans sa dernière mise à jour aux investisseurs.Ce projet lui permet de devenir la plus grande société cotée en bourse spécialisée dans le minage de cryptomonnaies.

Depuis le début de l’année, la société basée à Vancouver a annoncé la commande de plus de 13 400 machines. Elle opère plusieurs sites en Suède et en Islande, dédiés au minage de l’Etherium (une autre monnaie virtuelle) et deux installations au Canada dédiées au minage de bitcoins, l’une à Lachute au Québec, l’autre à Saint-André.

Aucune autre mine de cette envergure n’existe dans la province. HIVE Blockchain n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Marcel Lévesque, maire de la communauté rurale de Saint-André, voit d’un bon œil la venue du géant de la cryptomonnaie dans sa communauté.

«Les retombées se limitent principalement aux taxes municipales, mais ce sont tout de même des installations de plus 50 millions $», note-t-il, impressionné par le fonctionnement de ces ruches cybernétiques. «C’est assez fou, c’est gigantesque!»

Largement automatisés, les centres de cryptominage ne génèrent guère d’emplois. Selon le maire, le site ne devrait donner du travail qu’à cinq ou six personnes.

Mais pourquoi Saint-André? «Nos taxes sont moins élevées qu’ailleurs et les lignes à haute tension d’Énergie Nouveau-Brunswick passent sur notre territoire, ce qui leur permettait d’économiser beaucoup d’argent», explique M. Lévesque.

Éloignés des habitations, les machines et leur bourdonnement ne devraient pas être source de nuisance, assure-t-il. «Dans le parc industriel, ils ne dérangent personne.»

La valeur du bitcoin a quadruplé l’an dernier. Jeudi, il se négociait à près de 59 236$ canadiens.

La production et les transactions de cette cryptomonnaie décentralisée se font à l’aide d’algorithmes mathématiques complexes, assurés par des mineurs qui mettent la puissance de calcul de leurs ordinateurs au profit du réseau. Chaque fois qu’un problème est résolu, le mineur reçoit un paiement en bitcoins.

Particulièrement énergivore, cette activité implique des besoins massifs en électricité. Le Canada, grâce à son hiver froid, est prisé par les mineurs car les climatiseurs sont moins mis à contribution. Dans la province voisine, l’électricité bon marché d’Hydro-Québec a suscité énormément d’intérêt au sein de l’industrie, au point que la société d’État a dû limiter à 300 mégawatts la quantité d’énergie allouée à ce secteur pour éviter une surcharge du réseau électrique.