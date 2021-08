Vitalité confirme la fermeture temporaire des soins intensifs à Campbellton

La direction du Réseau de santé Vitalité a confirmé, jeudi par le biais d’un communiqué de presse, la fermeture temporaire de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Régional de Campbellton.

Comme rapporté par l’Acadie Nouvelle mercredi, cette mesure est complémentaire à la fermeture des 12 lits de l’unité d’obstétrique-gynécologie (annoncée le 20 août dernier) et vise à assurer le bon fonctionnement du service d’urgence de l’hôpital. Ces deux mesures sont nécessaires, dit-on, puisque l’établissement est aux prises avec une pénurie sans précédent de personnel de soins infirmiers.

En date du 30 juillet 2021, on comptait 91 postes en soins infirmiers à pourvoir dans la zone Restigouche, soit près de 27% des postes dans ce domaine. Pour l’ensemble du Réseau, on parle de 387 postes vacants. Au Service d’urgence de l’HRC, c’est près d’un poste sur deux en soins infirmiers qui est vacant.

«Les employés ont fait des efforts incroyables pour maintenir les services au cours des derniers mois et je les en remercie. Avec l’aide du personnel infirmier de l’unité des soins intensifs, il sera possible de maintenir ouvert le service d’urgence à Campbellton et d’assurer des soins sécuritaires aux patients tout en apportant un peu de répit aux employés», a écrit la PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers.

Pour l’instant, les deux mesures sont temporaires, soit jusqu’au 9 septembre.

La mise en place de cette réorganisation fait en sorte que les patients présentement admis aux soins intensifs de l’HRC seront transférés à l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst et à l’Hôpital régional d’Edmundston. Les nouveaux patients de la région du Restigouche ayant besoin de soins intensifs seront aussi dirigés vers ces deux hôpitaux.

Cette marche à suivre en matière de transferts s’applique aussi aux résidents de la Première Nation de Listuguj et de la MRC d’Avignon, au Québec, s’ils le veulent. Ils auront toutefois le choix d’être transférés vers un établissement hospitalier du Québec, le plus près étant celui de Maria.

Déception

Au lendemain de la nouvelle, le député libéral de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault, s’est dit extrêmement déçu des récentes décisions du Réseau de santé Vitalité. Mais par-dessus tout, il se dit préoccupé pour ses citoyens.

«C’est bien beau blâmer ce qui arrive sur le manque de personnel, mais qu’est-ce qu’on a fait concrètement au cours des derniers mois pour éviter que ça se produise? Vitalité est responsable du recrutement de son personnel, ils ont des comptes à rendre», estime le député qui, lui aussi, a entendu de nombreux témoignages laissant entendre que le réseau aurait offert des postes ailleurs en province à de futurs employés ayant pourtant postulé au Restigouche.

«Il n’y a pas de fumée sans feu. On est en train de regarder tout ça, et si ça s’avère exact, ils devront répondre de leurs actes et s’expliquer», estime M. Arseneault qui d’ici là, interpelle à son tour la ministre de la Santé afin de forcer la remise en place des services.

«Car à ce moment-ci, notre confiance envers Vitalité est très mince», exprime le député.

Compréhensif, mais…

La mesure annoncée par le Réseau de santé Vitalité n’affectera pas uniquement les patients du Restigouche, mais également ceux de l’ouest de la MRC d’Avignon. Invité à réagir sur cette situation qui touche directement sa population, le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, avoue que la situation n’est pas facile pour le réseau.

«Le contexte actuel n’est vraiment pas évident et à cet égard on fait preuve d’une certaine compréhension de la situation et des mesures entreprises pour corriger le problème actuel de l’urgence. On comprend ce qui se passe et qu’il ne s’agit en aucun temps d’une mesure discriminatoire à l’endroit de notre population puisque tout le monde est touché des deux côtés de la rivière. Reste qu’au lieu d’avoir un hôpital à cinq minutes de chez nous, on se retrouve aujourd’hui avec un hôpital à 40 minutes, et ce n’est pas idéal», exprime ce dernier.

Celui-ci dit d’ailleurs avoir été rassuré par les autorités sanitaires de la Gaspésie, à savoir qu’elles seront aptes à accommoder ses citoyens le temps que la crise se résorbe à l’HRC.

S’il dit comprendre la situation, M. Bujold estime par ailleurs que des actions s’imposent, et ce, rapidement. Il se dit prêt à travailler avec les élus restigouchois afin de mettre en place une stratégie de recrutement régionale, voire interprovinciale. Mais avant toute chose, il exige des réponses claires de la part de Vitalité et du gouvernement du Nouveau-Brunswick quant à leur vision d’avenir pour l’HRC.

«L’hôpital est extrêmement important à nos yeux, mais il doit aussi l’être pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le réseau qui le gère. Si ces derniers ne sont pas prêts à se commettre pour régler la situation, si leur vision est incompatible avec nos besoins, il faudra alors étudier nos options. Cela pourrait signifier cogner à la porte de notre gouvernement provincial en vue d’une plus grande autonomie, réclamer plus de services à Maria ou même transformer un de nos CLSC en clinique d’urgence 24h», souligne-t-il.

Un plan pour l’hôpital de Campbellton

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a également affirmé que des «mesures» et des pistes de solution seraient présentées dans un avenir proche pour tenter de régler les problèmes au service d’urgence de l’Hôpital régional de Campbellton (lire textes en page 5).

Mercredi, le Réseau de santé Vitalité a annoncé la fermeture temporaire de l’unité des soins intensifs pour deux semaines afin d’assurer l’intégrité du service d’urgence.

La ministre a qualifié la situation de «regrettable», mais a défendu la décision du réseau.

«On prend nos décisions selon les données disponibles au jour le jour. On ne veut pas que des services soient suspendus temporairement, mais il est plus sécuritaire de prendre ces décisions-là avant qu’une crise ne se présente et qu’on ne dispose pas des ressources humaines nécessaires», a-t-elle affirmé.