COVID-19: 16 nouveaux cas vendredi au N.-B.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé 16 nouveaux cas de COVID-19 vendredi. Il s’agit d’un sommet en quatre jours.

Parmi ces nouveaux cas, selon le gouvernement, 94% n’étaient pas pleinement vaccinés. Depuis le 1er juillet, 351 des 389 cas dépistés dans la province – soit 90% – n’étaient pas considérés comme pleinement vaccinés.

Parmi les nouveaux cas annoncés vendredi, 11 sont dans la zone 1 (région de Moncton).

Six de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, un cas est lié à un voyage et les quatre autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 30 à 39 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Il y a trois cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), soit deux personnes âgées de 19 ans ou moins et une personne âgée de 40 à 49 ans. Un de ces cas est lié à un voyage et les deux autres cas font l’objet d’une enquête.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 107 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, contre 126 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 160, en hausse de trois par rapport à la veille et de huit par rapport à il y a une semaine.

Trois personnes touchées par le virus demeurent hospitalisées.

Pas moins de 85% des cas actifs (soit 136) se retrouvent dans les trois régions du sud de la province (Moncton, Saint-Jean et Fredericton).

Il y a 2721 cas confirmés au Nouveau-Brunswick de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Il y a eu 46 décès.

Vaccination

Par ailleurs, 1640 Néo-Brunswickois ont reçu une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19, jeudi, de sorte que 74,5% des citoyens âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés.

Il s’agit d’une maigre hausse de 0,25 points de pourcentage par rapport à la veille.

Au cours des sept derniers jours, 16 903 personnes ont été inoculées pour une deuxième fois, contre 9999 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une hausse de 69%.

Il ne reste que 3499 personnes a vacciner une seconde fois pour que la province atteigne le seuil psychologique du 75%.

En milieu d’après-midi vendredi, la moyenne nationale était de 75,2%.

Avis d’exposition

Enfin, la Santé publique a émis de nouveaux avis d’exposition potentielle à la COVID-19 vendredi.

Parmi les endroits touchés, notons l’urgence de l’Hôpital de Moncton (24 août entre 17h47 et 3h52), le Dixie Lee de Richibucto (22 août entre 18h30 et 20h), le Costco de Moncton (20 août entre 13h et 17h), le Camping Saint-Léonard (du 20 au 27 août), le Pinky’s Roadside Diner de Saint-Léonard (du 20 au 27 août) et le Camping et Aquaparc de la rivière Tracadie (les 18 et 19 août).