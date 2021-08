L’aéroport de Charlo retrouve son service de douanes

L’Agence des services frontaliers du Canada vient d’annoncer le rétablissement d’un centre de déclaration pour l’aéroport régional de Charlo.

L’aéroport restigouchois fait partie d’une quarantaine d’aéroports, marinas, clubs nautiques et gares maritimes à travers le pays qui retrouvent ou retrouveront un tel centre de déclaration. Il est d’ailleurs la seule infrastructure néo-brunswickoise sur cette liste.

Pour le vice-président de la Commission aéroportuaire de Charlo, Brad Mann, il s’agit d’une excellente nouvelle.

« Ça fait un peu plus de deux ans que nous n’avons plus ce service et on n’a jamais cessé de réclamer son retour. C’est très important pour notre économie de pouvoir accueillir chez nous les passagers internationaux sans qu’ils aient à faire une autre escale au préalable», souligne-t-il.

Selon M. Mann, le retour du centre de déclaration sera particulièrement apprécié par les touristes américains qui voyagent dans la région afin de profiter de la pêche sportive au saumon sur la Restigouche. Le va-et-vient de ces pêcheurs constitue en effet d’excellents revenus pour l’aéroport.

«La majorité des pêcheurs atterrissaient désormais à Bangor ou Presque Isle dans le Maine, franchissaient la frontière dans ce secteur et roulaient jusqu’ici en voiture, ce qui représentait un très long trajet. On peut imaginer que c’était un inconvénient majeur pour eux et définitivement une menace au développement touristique régional», estime M. Mann.

Cette décision du gouvernement fédéral fait suite à l’entrée en vigueur, le 9 août, de nouvelles mesures de santé publique concernant les voyages au Canada des citoyens et des résidents permanents des États–Unis entièrement vaccinés.