Salaires de la fonction publique: le syndicat optimiste

Le président du Syndicat canadien de la fonction publique du N.-B. se dit encouragé par le ton des négociations entreprises avec le gouvernement provincial de Blaine Higgs. L’employeur et le syndicat retournent à la table de négociations mardi.

Stephen Drost, président du SCFP du N.-B., affirme que les négociations avec le gouvernement provincial sont encourageantes jusqu’à maintenant.

Il espère que le gouvernement et le syndicat pourront s’entendre sur la rémunération de plus de 22 000 travailleurs des ministères, des hôpitaux et d’autres secteurs d’emploi de la fonction publique.

Les représentants des différentes sections locales ont rencontré le premier ministre Blaine Higgs, jeudi, pour discuter de la question.

«On croit que le premier ministre est sincère et on a hâte de trouver un terrain d’entente.»

Bien que les représentants des syndicats n’ont pas pu obtenir une offre de la part du gouvernement jeudi, les négociations doivent reprendre mardi après-midi.

Stephen Drost affirme que les négociations ont recommencé au niveau où elles étaient il y a trois ans, mais que l’employeur et le syndicat s’entendent pour dire qu’il devra y avoir des concessions des deux côtés.

D’après lui, le gouvernement serait prêt à faire une nouvelle offre mardi.

Il dit toutefois que la partie n’est pas gagnée, et que le SCFP tient toujours à obtenir des résultats dans les négociations d’ici la fête du Travail, le 6 septembre.

Ce sera la fin du délai de 100 jours qu’il a imposé au gouvernement à la fin mai, en menaçant de déclencher une grève cet automne si ce délai n’est pas respecté.

Vendredi, des membres du SCFP à l’échelle nationale sont venus à Fredericton pour appuyer les travailleurs du N.-B., selon Stephen Drost.

«Ils ont rejoint notre sommet de négociations par solidarité avec les membres du SCFP ici au N.-B. On dit tous la même chose, soit que les travailleurs de première ligne méritent des négociations et des salaires équitables», affirme-t-il en entrevue.