Beaubassin-Est: une série d’incendies préoccupe la population

Pour la troisième fois en quelques semaines, une boucanière à Petit-Cap, dans la Communauté rurale Beaubassin-est, a été la proie des flammes. Le bâtiment est une perte totale.

Plus de 50 pompiers de Beaubassin-est, de Cap-Pelé et des environs, sont intervenus pour éteindre l’incendie qui s’est déclaré tôt samedi matin, vers 5h30. La cause demeure toujours inconnue pour le moment, déclare le sergent Pierre Chiasson de la GRC et la police poursuit son enquête.

Le week-end du 21 août, un feu s’est déclaré dans la boucanière de Botsford Fisheries, à Petit-Cap, et le vent a poussé les flammes vers une deuxième boucanière. Ces deux bâtiments sont aussi des pertes totales.

Le week-end précédent, un autre édifice de Botsford Fisheries a été la cible des flammes.

«Ça soulève des inquiétudes. Nos enquêteurs travaillent d’arrache-pied pour trouver des éléments qui permettront d’avancer dans l’enquête. Si quelqu’un a des renseignements ou a observé des choses anormales, ils sont priés d’appeler la GRC ou Échec aux crimes. Des fois, ça peut-être le morceau du casse-tête qui manque», dit le sergent Chiasson.

Selon Louise Landry, mairesse de Beaubassin-est, cette série d’incendies préoccupe les gens de toute la région de Beaubassin-est et de Cap-Pelé.

«La population est très inquiète, tout comme les municipalités et la chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-est. Les propriétaires sont inquiets. La valeur des pertes est inestimable, on parle de millions de dollars et la plupart des boucanières appartiennent à des locaux qui travaillent fort, depuis longtemps et qui créent des emplois qui contribuent au développement économique.»

Même encore plus que les pertes matérielles, Mme Landry est inquiète pour la santé et la sécurité des pompiers volontaires.

«Ils ont répondu à plusieurs appels dernièrement, mais seulement aux boucanières. On ressent la fatigue. Ce sont tous des volontaires. On s’inquiète aussi des résidents qui avoisinent nos boucanières. La fin de semaine dernière, une vingtaine de maisons ont été évacuées. Il y a beaucoup d’incertitude, mais nous sommes soulagés de savoir que l’enquête procède avec la GRC.»