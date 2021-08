Le discours de Maxime Bernier rejoint plusieurs Néo-Brunswickois

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a effectué une tournée au Nouveau-Brunswick la semaine dernière. Le Québécois a rencontré ses partisans à Moncton dimanche. Il a harangué environ 300 personnes de tous les âges au Parc Riverain.

«Voulez-vous davantage de confinements? Davantage d’obligations de porter le masque? Davantage de passeports vaccinaux? Davantage de contrôle gouvernemental?, a demandé M. Bernier à la foule qui a crié non à chaque fois. Je choisis la liberté, vous choisissez la liberté!»

L’ancien élu du Parti conservateur du Canada s’est surtout opposé aux mesures sanitaires causées par la pandémie. Il a aussi plaidé contre les emprunts gouvernementaux, pour les réductions de taxes, contre les avantages accordés aux minorités et pour une réduction de l’immigration.

«Nous commençons une révolution idéologique contre la tyrannie des élites politiciennes», a-t-il clamé.

M. Bernier s’est également indigné du traitement que les médias traditionnels lui réservent. Lorsqu’il a évoqué des questions qu’il a reçues sur la diversité dans sa formation politique, ses partisans, presque tous blancs, ont hué CBC.

La candidate du Parti populaire du Canada (PPC) pour Moncton – Riverview – Dieppe, Lorilee Carrier a précisé qu’elle souhaite pour Riverview une infrastructure équivalente à l’Uniplex de Dieppe.

La candidate du Parti populaire du Canada (PPC) pour Moncton – Riverview – Dieppe, Lorilee Carrier. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

«Je veux embaucher beaucoup d’infirmières en mettant en place un programme de formation en plus de ceux de l’Université de Moncton et de l’Université du Nouveau-Brunswick», a-t-elle également avancé.

Pour l’instant, le PPC réunit 4% des intentions de vote en Atlantique (et 3,6% au niveau national), selon le site internet 338Canada. Ce parti a obtenu 2% des suffrages au Nouveau-Brunswick aux élections fédérales de 2019.

Vaccination obligatoire

Une étudiante en sciences de la santé de 19 ans, Sophie Gray indique s’opposer à la vaccination obligatoire. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Une étudiante en sciences de la santé âgée de 19 ans, Sophie Gray a raconté s’être rapprochée du PPC pendant la pandémie.

«C’est le seul parti contre le passeport vaccinal, a expliqué la citoyenne de Moncton. C’est vraiment la raison pour laquelle il m’intéresse. C’est mon choix, ce que je mets dans mon corps, pas celui du gouvernement.»

Dans le public de M. Bernier, des personnes ont d’ailleurs distribué un journal titré Druthers, dont des numéros circulent depuis quelques semaines à Moncton.

Ce média a publié un article comparant la situation sanitaire avec la montée du 4e Reich (en référence à l’État nazi dirigé par Adolf Hitler), un texte traitant de la corruption de la science et une première page sur la «ségrégation médicale» en Amérique du Nord, par exemple.

«Druthers n’est lié à aucun parti politique, a soutenu une distributrice qui a tenu à rester anonyme. On a demandé au PPC si on pouvait donner des numéros parce que ses partisans cherchent des nouvelles non biaisées. On nous a dit oui.»

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier (à droite) avec l’une de ses fans à Moncton, le 29 août. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Jessica Lucas, de Sussex, est aussi attentive au discours du PPC depuis la pandémie.

«Nous ne devrions pas être obligés d’être vaccinés, croit-elle. Ne devrions pouvoir vivre notre vie même si nous n’avons pas reçu nos deux doses contre la COVID-19.»

Sa cousine, Amanda Doody suit le PPC depuis quatre ans. Elle s’oppose aussi à la vaccination obligatoire, mais pas seulement.

«M. Bernier veut défier le système et la norme, apprécie-t-elle. Nous avons besoin d’un changement radical. C’est toujours les rouges ou les bleus [au pouvoir]. Mais ils sont tellement corrompus qu’ils sont des cas désespérés.»

De façon comparable, le chauffeur d’autobus scolaire, Doland Bourgeois a estimé que M. Bernier est le seul candidat aux élections fédérales qui écoute le peuple au lieu des multinationales.

«J’ai découvert son parti il y a juste une semaine, a dit l’Acadien âgé de 58 ans. C’est à cause de ce qui se passe avec la COVID-19. Les mesures qui sont prises, c’est juste pour les profits et c’est inéquitable. Les dirigeants semblent dire des mensonges et faire de la politique au lieu d’écouter la science.»

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier avec l’une de ses fans au Parc Riverain de Moncton. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Populisme de droite

Le professeur de sociologie à l’Université d’Ottawa, Brieg Capitaine, souligne que le PPC n’est pas un parti d’extrême droite.

«L’extrême droite se définit en rupture avec le système démocratique. Elle est fasciste, violente parfois, suprémaciste par moments. Or, rien de tout ça ne peut être accolé au parti de M. Bernier quoiqu’en disent certains», analyse-t-il.

M. Capitaine estime que le PPC est un parti de droite radicale, critique envers les institutions démocratiques sans être en rupture avec elles. Plusieurs travaux universitaires qualifient aussi la formation de populiste de droite (des populismes de gauche existent également).