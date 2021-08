Les exigences linguistiques dans la mire de l’Anglophone Rights Association

L’Anglophone Rights Association of N.-B., un groupe hostile au bilinguisme officiel tel qu’il a été mis en œuvre, espère bien peser sur la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Sa priorité: la réduction des exigences linguistiques à l’embauche de travailleurs du secteur public.

En décembre dernier, trois membres de l’Anglophone Rights Association of N.-B. (ARANB) avaient pu faire part de leurs doléances au premier ministre Blaine Higgs lors d’une rencontre avec le chef du gouvernement.

Le groupe de pression revient cette fois à la charge en publiant un mémoire à l’attention des deux commissaires qui supervisent la révision de la Loi.

Dans son document d’une cinquantaine de pages, l’ARANB réclame l’ajout d’une clause qui garantirait une «participation équitable et proportionnelle des francophones et des anglophones à tous les niveaux des institutions gouvernementales et des organismes régis par la loi sur les langues officielles», notant que les anglophones sont sous-représentés dans la fonction publique.

Concrètement, l’association plaide pour une attribution des emplois proportionnelle à la démographie de la province. Elle propose aussi que le degré de compétence en langue seconde requis pour accéder à un poste désigné bilingue dans la fonction publique passe du niveau «avancé» au niveau «intermédiaire».

Rappelons ici que seuls 41% des postes de fonctionnaires provinciaux exigent la maîtrise des deux langues officielles, tandis que 53% exigent des compétences en anglais seulement.

De tels amendements, créeraient «une plus grande harmonie» entre les deux communautés linguistiques, argumente l’ARANB, tandis que poursuivre la mise en œuvre actuelle de la loi ou étendre sa portée «ne ferait qu’augmenter les tensions».

Un manque d’exposition à la langue française

Le groupe juge la population de langue maternelle anglaise désavantagée par le régime linguistique, car les occasions d’utiliser le français en dehors de la salle de classe sont généralement rares.

«Le manque d’exposition à la langue française, surtout à la maison, est une cause déterminant du manque de succès des anglophones dans l’apprentissage et le maintien du français comme langue seconde», peut-on lire dans le document.

«Il existe des régions où l’anglais est la langue maternelle de plus de 94% des résidents. La probabilité que les anglophones deviennent bilingues et maintiennent cette compétence est faible dans ces comtés du sud du Nouveau-Brunswick.»

Le mémoire ne propose toutefois aucune solution pour améliorer le taux de bilinguisme au sein de la majorité anglophone. Il critique même abondamment le système d’immersion. On lui reproche notamment d’être «imprégné d’un agenda politique», d’empêcher le soutien parental et de produire des résultats insuffisants.

«En fin de compte, si le gouvernement conclut que l’apprentissage du français par les anglophones est la réponse aux préoccupations des anglophones concernant l’application du bilinguisme, alors les enjeux et les tensions demeureront», tranche l’association.

«Apparence inévitable de favoritisme»

Le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick est également la cible du groupe qui lui reproche une «apparence inévitable de favoritisme». L’ARANB souhaiterait voir ce rôle partagé entre deux personnes, «une de la communauté anglophone pour aborder les questions anglophones et une de la communauté francophone pour aborder les questions francophones», qui auraient pour mandat d’assurer une «participation équitable» des deux communautés dans la fonction publique.

Enfin, l’association s’oppose catégoriquement à l’ajout d’une politique sur la langue de travail qui assurerait le droit des fonctionnaires de travailler dans la langue officielle de leur choix. Elle estime que cela entraînerait une multiplication des poursuites judiciaires à l’encontre du gouvernement.

Alors que la révision décennale de la loi sur les langues officielles se poursuit, les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin invitent la population à leur transmettre des idées et des suggestions, avant le 31 août. Leur rapport sera remis au gouvernement avant le 31 décembre.