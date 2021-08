Pas de bureaux de vote sur les campus: déception chez des groupes étudiants

Des associations étudiantes du N.-B. frustrées par l’absence de bureaux de vote sur leurs campus universitaires en vue de l’élection fédérale du 20 septembre tentent malgré tout d’augmenter la participation électorale étudiante.

Le programme de vote sur les campus offert lors des deux dernières élections fédérales ne sera pas de la partie cette fois-ci.

Sur son site web, Élections Canada s’explique. Le programme nécessitait énormément de planification afin d’aménager les bureaux et de trouver du personnel.

Vu l’incertitude entourant le retour des étudiants sur les campus pendant la pandémie, Élections Canada a décidé, à l’automne 2020, de réaffecter les ressources nécessaires pour le programme, tout en promettant de l’offrir à nouveau à l’avenir.

«On comprend le contexte et le raisonnement derrière la décision de ne pas avoir le programme de vote sur le campus, mais ça n’enlève pas notre frustration par rapport à cette décision-là», dit la présidente de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus de l’Université de Moncton, Mathilde Thériault.

Aux élections précédentes, les bureaux de vote spéciaux accessibles sur le campus permettaient de simplifier la tâche aux étudiants qui s’apprêtaient à voter pour la première fois, d’après elle.

«Je me souviens que quand il y avait une élection et que je me promenais au centre étudiant, c’était tout le temps plein, il y avait toujours une longue file. Il y a clairement un besoin de vote sur le campus», dit-elle.

Il y a toujours moyen de voter, par contre. Les étudiants qui habitent loin de chez eux pendant leurs études peuvent encore voter dans la circonscription de leur adresse habituelle par la poste ou en réservant un bulletin de vote spécial.

«Plusieurs ne savent pas ces détails-là, donc ça restreint beaucoup la voix étudiante (aux élections). C’est mauvais signe pour la démocratie», dit Mathilde Thériault, qui craint que les étudiants se retrouvent sous-représentés dans les résultats électoraux.

La FÉÉCUM s’affaire à informer la population étudiante et à démystifier les différentes façons de voter pour éviter une diminution du taux de participation étudiant.

Hannah Ehler, vice-présidente externe de l’Association étudiante de Mount Allison, affirme que la présence des bureaux de vote sur les campus avait augmenté la participation étudiante d’environ 60% lors des élections de 2015 et de 2019.

«On sait qu’il y a des alternatives, mais le fait d’avoir un bureau de vote sur le campus alors que les étudiants se rendent à leurs cours aurait été la situation idéale, alors c’est décevant pour nous que ça ne sera pas là», dit-elle.

Son association organise également une campagne de conscientisation pour inciter la population étudiante à exercer son droit de vote le 20 septembre.

La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) s’inquiètent aussi de l’absence de ces bureaux de scrutin spéciaux sur les campus des collèges et des universités.

«Nous craignons que l’absence des bureaux de vote spéciaux affecte drastiquement les capacités de vote pour les étudiant.e.s, ce qui pourrait affecter leurs habitudes de vote à long terme», affirme la présidente de la FJCF, Sue Duguay, par voie de communiqué.

Les deux organismes aimeraient que les bureaux de vote sur les campus deviennent une composante permanente des élections au Canada.