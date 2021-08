Vaccination chez votre médecin de famille: la réfrigération est toujours un obstacle

Malgré le souhait de la Société médicale du N.-B., la distribution de vaccins aux bureaux de médecins de famille afin d’augmenter le rythme de vaccination n’est pas dans les cartes pour l’instant, selon la Santé publique. La distribution des vaccins ARNm, qui doivent être congelés,

pose toujours problème.

Le nombre de nouvelles vaccinations contre la COVID-19 a chuté au Nouveau-Brunswick depuis ces derniers mois.

Selon Jeff Steeves, ophtalmologue et président de la Société médicale du N.-B., l’une des solutions serait de confier la vaccination, du moins en partie, aux médecins de famille.

Les médecins de famille ainsi que d’autres fournisseurs de soins primaires auraient ainsi la possibilité d’offrir le vaccin contre la COVID-19 à des personnes qui se présentent dans leur bureau pour une autre raison.

Lentement mais sûrement, cela permettrait d’augmenter le nombre de personnes vaccinées en ciblant celles qui hésitent ou qui ne se sont pas encore présentées dans une clinique de vaccination provinciale ou dans une pharmacie.

«Initialement (…), les gens faisaient la queue aux cliniques de vaccination de masse et ça fonctionnait bien. Mais maintenant qu’on a un plus petit nombre de gens (non vaccinés) et qu’on doit les cibler un à un, on doit détourner certaines de ces ressources pour que ces doses de vaccin (…) soient entre les mains des médecins», dit le Dr Steeves.

Il explique que certaines personnes qui sont sceptiques face aux vaccins peuvent parfois être convaincues par un fournisseur de soins à qui elles font confiance.

Il estime que la communauté médicale en a appris davantage sur la façon de transporter et d’entreposer ces vaccins, et qu’ils demeurent stables lorsqu’ils sont réfrigérés à des températures habituelles plus longtemps que l’on ne le croyait avant.

Toutefois, selon la Santé publique, la distribution de vaccins à ARNm (ARN messager) présente toujours des problèmes logistiques puisqu’ils ne peuvent être transportés qu’une seule fois et qu’ils doivent être conservés à une température basse pendant tout le trajet.

«En l’absence d’un vaccin contre la COVID-19 viable pouvant être expédié dans les bureaux de médecin selon des exigences de stockage minimales, la livraison des vaccins continuera à reposer principalement sur les pharmacies et les cliniques des RRS comme lieux d’immunisation par vaccins à ARNm», dit Bruce MacFarlane, directeur des communications du ministère de la Santé.

Il affirme toutefois que les fournisseurs de soins primaires, tels que les médecins de famille, ont la capacité d’organiser des cliniques de groupe.