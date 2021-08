COVID-19: 39 nouveaux cas et 75% des Néo-Brunswickois sont pleinement vaccinés

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé que 39 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans la province au cours des trois derniers jours. Le gouvernement provincial a de plus fait savoir que 75% des Néo-Brunswickois sont pleinement vaccinés.

La Santé publique a signalé 17 nouveaux cas de COVID-19 samedi, 10 nouveaux cas dimanche et 12 nouveaux cas lundi.

Il y a huit nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Cinq de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés et les trois autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un nouveau cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 30 à 39 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a 17 nouveaux cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Douze de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, trois cas sont liés à un voyage et les deux autres font l’objet d’une enquête.

Il y a 10 nouveaux cas dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), soit huit qui sont des contacts de cas déjà confirmés alors que les deux autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a deux nouveaux cas dans la zone 5 (Restigouche), soit deux personnes âgées de 20 à 29 ans. Ces deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a un nouveau cas dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne), soit une personne âgée de 60 à 69 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique du N.-B. a recensé 88 nouveaux cas, contre 144 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 160, soit le même nombre que vendredi.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 75 dans la zone 1 (Moncton), 42 dans la zone 3 (Fredericton), 15 dans la zone 4 (Edmundston), 12 dans la zone 7 (Miramichi), neuf dans la zone 2 (Saint-Jean), cinq dans la zone 6 (Bathurst) et deux dans la zone 5 (Campbellton).

Trois personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, et l’une d’entre elle se trouve à l’unité des soins intensifs.

Par ailleurs, 75% des Néo-Brunswickois admissibles sont maintenant pleinement vaccinés. De plus, 84,4% ont reçu une dose du vaccin.

«C’est une nouvelle extrêmement encourageante, a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. Être pleinement vacciné est assurément le meilleur moyen de prévenir une infection à la COVID-19, et nous pouvons dire, aujourd’hui, que les trois quarts des gens admissibles ont atteint ce niveau de protection. La population du Nouveau-Brunswick devrait être fière de cette réalisation importante.»

En milieu d’après-midi vendredi, 75,6% des Canadiens âgés de moins de 12 ans avaient reçu deux doses de vaccin.

Enfin, à la liste des lieux où une exposition potentielle à la COVID-19 a été rapportée, notons l’ajout du Parc Inch Aaran de Dalhousie (24 août entre 20h et 22h), le dépanneur Circle K Irving de Val d’Amour (24 août à 8h30), le restaurant Dixie Lee de Bathurst (24 août entre 12h30 et 13h30), le Marhshall’s de Bathurst (24 août de 14h30 à 18h), l’Aubainerie de Bathurst (24 août de 14h30 à 18h), le Gallan’s Miramichi River Tubing (22 août entre 12h30 et 16h30), le Sailor and Jane Eatery de Miramichi (19 août entre 17h et 19h), Boston Pizza de la rue Prospect à Fredericton (21 août entre midi et 14h) ainsi que le club de golf Riverbend de Durham Bridge (22 août entre 14h30 et 18h30).