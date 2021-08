Fin des restrictions de la pêche sportive dans les rivières du nord de la province

Pêches et Océans Canada a levé, lundi, les restrictions entourant la pêche sportive en vigueur depuis quelques semaines dans les rivières Restigouche, Miramichi et Nepisiguit.

Les températures sont beaucoup plus fraîches depuis les derniers jours. Il pleut même légèrement, ce qui ne s’est pas produit souvent depuis le mois d’août. Et ces deux facteurs sont plutôt positifs pour les cours d’eau, notamment les trois grandes rivières à saumon du nord la province. Du coup, les restrictions en vigueur concernant les heures pour la pêche sportive seront levées à compter du mardi 31 août. Cela dit, trois des trente fosses touchées par cette interdiction dans le système de la rivière Miramichi demeureront néanmoins fermées jusqu’à la fin de l’année.

La pêche sportive sur ces cours d’eau, rappelons-le, a dû être limitée en raison de la température trop chaude de l’eau, une mesure de précaution prise notamment afin de donner un coup de pouce au saumon de l’Atlantique.

Selon les experts, cette espèce est particulièrement sensible aux changements de températures. Du coup, lorsque l’eau se maintient au-dessus de 20°C pendant quelques jours, cela augmente son stress, contribue à son épuisement, et augmente les risques de blessures. Ce phénomène tend ainsi à accroître le taux de mortalité au sein de l’espèce, de là la mise en œuvre du protocole de protection qui limite les heures de pêche.

«Moins il y a d’eau dans une rivière, plus elle est facile à chauffer, et ça, c’est mauvais pour l’écosystème entier. Et c’est vraiment le cas pour le saumon qui ne compose pas bien avec la chaleur. C’est pourquoi on doit lui donner un petit coup de pouce en limitant l’effort de pêche», explique Jean-Daniel Savard, directeur général du Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche.

Ce dernier l’avoue, la rivière Restigouche a été chaude et peu profonde une bonne partie de l’été, résultat de grandes périodes de chaleur et de précipitations sous la normale. Le manque d’eau a d’ailleurs rendu la navigation sur la Restigouche passablement problématique.

«Je ne pourrais pas dire si l’on s’est approché de marques historiques sur la Restigouche, mais je peux confirmer que le niveau de la rivière était vraiment très bas durant plusieurs semaines tout l’été. Et il l’est encore», souligne-t-il, non sans mentionner qu’il semble s’agir d’une tendance qui se dessine depuis quelques années.

Chez Pêches et Océans Canada, on confirme que la Restigouche a eu soif cet été. Selon Mathieu Vienneau, agent régional pour l’organisme, la situation a néanmoins été encore plus intense chez sa consœur de la région Chaleur.

«Des trois rivières, c’est vraiment la Nepisiguit qui a été le plus durement touchée cet été», dit-il.

Difficile à expliquer

Selon les données d’Environnement Canada, les précipitations des derniers mois sont légèrement sous les normales. Cela dit, on ne parle pas de quantité astronomique frôlant la sécheresse.

Au cours des mois de juin, juillet et août, il est tombé l’équivalent de 247 millimètres de pluie sur le secteur, soit à peine 40 mm de moins que la normale.*

Jusqu’à présent pour le mois d’août, on parle de 83 mm de pluie tombés au sol, un maigre 7 mm de moins que la normale saisonnière pour cette période. Donc oui, il a plu moins cet été, mais très légèrement.

Les grands épisodes de chaleur auraient-ils contribué à une évaporation accrue de l’eau?

Encore une fois, les chiffres laissent perplexe. En juillet, la température moyenne était de 17,3°C, la normale étant de 17,9°C, donc légèrement plus frais. En août, les données n’ont pas encore été compilées, mais tout indique que le mois aura été plus chaud d’environ 2°C par rapport à la normale.

Selon M. Vienneau, ce qui pourrait expliquer en partie les faibles niveaux d’eau sur les rivières est non pas les quantités tombées, mais les fréquences. Ce qu’il remarque, c’est une hausse des épisodes de grandes pluies, mais ceux-ci sont plus espacés.

«Même si les quantités de pluie semblent raisonnables, ce n’est pas tout. On doit aussi prendre en considération le nombre de précipitations, l’état d’assèchement du terrain, etc. Il y a une multitude de facteurs qui entre en jeu et qui peuvent avoir une influence, tant sur les niveaux d’eau que leur température», avance-t-il.

*Données provenant de la station météorologique de l’aéroport de Charlo

Eau recherchée

Il n’y a pas que les rivières qui ont soif. Certaines municipalités attendent en effet avec grande impatience l’arrivée de bonnes précipitations.

C’est le cas, entre autres, à Atholville où le conseil de l’endroit a dû prendre certaines mesures.

«Nos réserves d’eau sont très basses, ce qui nous a forcés à demander la collaboration de nos citoyens. On leur a demandé de limiter leur consommation d’eau, notamment au niveau de l’arrosage. De notre côté, on a fermé notre parc de jeux d’eau afin de faire notre part et de ne pas gaspiller», explique le maire de l’endroit, Jean-Guy Levesque qui ajoute n’avoir jamais vu le ruisseau de son secteur (Val-d’Amour) être aussi bas.

«J’ai entendu des gens dire qu’ils en avaient manqué dans leur puits, ce qui est très rare. D’autres m’ont dit que c’était pratiquement impossible de naviguer par endroit sur la rivière (Restigouche) avec un bateau à moteur tellement l’eau est basse. Bref, quelques bonnes précipitations ne seraient pas de refus», ajoute le maire.

Son vœu pourrait par ailleurs être exaucé. Selon la représentante d’Environnement Canada, le mois de septembre devrait être plus humide que la normale.

«C’est très difficile de dégager de grandes tendances sur plusieurs semaines, mais pour l’instant on prévoit plus de précipitations», souligne-t-elle.