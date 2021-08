Santé: la pénurie de main-d’oeuvre forcera des changements importants, prévient la PDG de Vitalité

La pénurie de main-d’œuvre dans le système hospitalier risque de s’aggraver au cours des prochaines années, une réalité qui apportera d’importants changements à l’organisation des soins de santé dans la province, dit le Réseau de santé Vitalité.

Depuis plusieurs mois, des pénuries de main-d’œuvre forcent des fermetures de services dans plusieurs hôpitaux de la province.

La semaine dernière, le Réseau de santé Vitalité a annoncé une fermeture de l’unité des soins intensifs à l’Hôpital régional de Campbellton (HRC) jusqu’au 9 septembre. Quelques jours avant, les soins de l’unité d’obstétrique-gynécologie avaient aussi été suspendus afin d’éviter une fermeture du service d’urgence de l’HRC.

D’après Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité, la crise de main-d’œuvre qui secoue l’hôpital de Campbellton s’explique par plusieurs facteurs démographiques, notamment la dénatalité, la migration des jeunes vers de plus grands centres et un manque de renouvellement du bassin de travailleurs.

«Il y a plus de départs qu’il n’y a d’arrivées parmi le corps infirmier et médical, dit Dre Desrosiers. C’est une crise prévue depuis longtemps partout au pays et à travers le monde. On s’attend à ce que les choses s’empirent au cours des cinq prochaines années.»

Ces circonstances entraîneront plusieurs changements sur la manière dont les soins sont offerts, ajoute Dre Desrosiers. Une réorganisation des services et des responsabilités des professionnels de la santé s’impose, ce qui fait que certaines tâches qui sont aujourd’hui de la responsabilité d’infirmières ou de médecins pourraient être déléguées à d’autres professionnels de la santé.

«On cherche de nouvelles manières de faire à l’interne, précise-t-elle. La délégation de certaines tâches vers d’autres professions, c’est aussi quelque chose qui a commencé. Puisque l’on sait que l’on aura de moins en moins d’infirmières, on a aussi entamé une réflexion afin de revoir la composition de nos équipes de soins et l’organisation du travail. Il faudra aussi réfléchir à comment être plus efficients dans l’utilisation de nos lits.»

Une réflexion sociale s’impose

D’après France Desrosiers, ces défis imposent aussi une réflexion sociale sur la manière dont est organisé le système de santé au Nouveau-Brunswick.

Par exemple, les hôpitaux subissent d’énormes pressions en raison de la présence de patients qui attendent une place dans un foyer de soins.

«Je crois que comme société, il va falloir que l’on fasse une réflexion afin de savoir si un hôpital c’est un endroit adéquat pour une personne âgée qui attend une place dans un foyer de soins. Est-ce que les foyers de soins sont les seules solutions pour les personnes en perte d’autonomie? Il faut que l’on repense à la manière dont on fait les choses. D’après moi, les hôpitaux ne sont pas des lieux idéaux pour nos aînés qui attendent une place en foyer de soins puisqu’ils ont été construits, pensés et organisés pour soigner des maladies aiguës», explique-t-elle.

Sachant qu’il n’y a pas suffisamment de travailleurs pour s’occuper de la population vieillissante si le statu quo est maintenu, il faudrait envisager la possibilité que les familles aient un plus grand rôle à jouer pour que leurs proches puissent vieillir à la maison, avance Dre Desrosiers.

«Pouvoir vieillir à la maison et non pas dans un hôpital, c’est ce que je souhaiterais à mes parents», ajoute France Desrosiers.

«Le service est fragile partout»

Même si l’Hôpital régional de Campbellton (HRC) est particulièrement touché par un manque de travailleurs – l’HRC est à la recherche de 91 infirmières et la moitié des postes en soins infirmiers à l’urgence sont à pourvoir – de nombreux autres hôpitaux connaissent des difficultés.

Plus tôt cet été, les ambulances de la région de Moncton avaient été redirigées vers l’Hôpital de Moncton en raison de débordements à l’urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont (CHU Dumont). Encore la semaine dernière, le Réseau de santé Vitalité a demandé aux citoyens de la région d’éviter les urgences du CHU Dumont à cause de «taux d’occupation très élevé, ce qui cause une congestion au Service d’urgence.»

Plusieurs hôpitaux du réseau anglophone connaissent eux aussi des difficultés. La Sackville Memorial Hospital a aussi fermé son service d’urgence la fin de semaine dernière en raison d’un manque de personnel infirmier et, en août, les accouchements à l’hôpital de Woodstock avaient aussi dû être suspendus.

«Le service est fragile partout, concède Dre Desrosiers. Les hôpitaux débordent et la quantité de personnel est toujours à son minimum. L’urgence dans nos hôpitaux, c’est souvent l’endroit où l’on ressent les effets d’un déséquilibre dans le système de santé.»

Les problèmes que connaissent les hôpitaux en milieu rural ou en milieu urbain diffèrent toutefois. Le CHU Dumont «est en débordement continuel» et connaît une situation précaire puisque de nombreux patients attendent d’être placés, dit France Desrosiers. Étant l’hôpital universitaire, il reçoit aussi les cas les plus complexes qui «dépassent les capacités des hôpitaux régionaux.»

Interrogée à savoir pourquoi l’Hôpital régional Chaleur ne connaît pas le même genre de rupture de service qu’à l’HRC, Dre Desrosiers s’est contentée d’expliquer que «toutes les régions du nord ont plus de défis de recrutement.»

«Ça se voit partout dans le monde, dans les régions plus éloignées des grands centres, c’est plus difficile de recruter et de retenir la main-d’œuvre. À Campbellton, en plus, on est dans un endroit où le bassin de population est encore moins élevé, donc il faut aller à l’extérieur de la région pour faire du recrutement, mais la main-d’œuvre se fait rare ailleurs aussi, donc les défis persistent.»

Même si les problèmes démographiques de la province risquent de causer des difficultés de recrutement à long terme, le Réseau de santé Vitalité dit avoir mis en œuvre plusieurs stratégies afin d’accroître son bassin de travailleurs, notamment en créant des environnements de travail attirants pour les jeunes «grâce à des horaires intéressants.»

Des campagnes de sensibilisation sont aussi menées dans les écoles secondaires afin d’intéresser les jeunes aux nombreuses carrières offertes dans le réseau de la santé, que ce soit en médecine, en soins infirmiers, en pharmacie, en ergothérapie ou en physiothérapie.

Dre Desrosiers précise aussi que Vitalité collabore avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et la province afin d’augmenter le nombre de diplômés dans des professions qui pourraient venir en renfort au milieu hospitalier.

«Par exemple, on a beaucoup basé nos stratégies des prochaines années sur la formation d’un plus grand nombre de préposés aux soins parce qu’il y a beaucoup de tâches qui pourraient leur être déléguées afin d’alléger le fardeau aux infirmières», ajoute Dre Desrosiers.