Un ouragan encore plus puissant que Katrina frappe La Nouvelle-Orléans

L’une des tempêtes les plus puissantes à n’avoir jamais frappé les États-Unis a traversé la côte de la Louisiane dimanche. L’ouragan Ida a privé d’électricité toute La Nouvelle-Orléans, a arraché sur son passage des toits et a inversé le cours du fleuve Mississippi, dans l’un des secteurs industriels les plus importants du pays.

Des centaines de milliers de personnes de La Nouvelle-Orléans se sont retrouvées sans électricité, les privant de climatisation et de réfrigération dans une chaleur estivale étouffante.

La tempête de catégorie 4 a frappé à la même date que l’ouragan Katrina qui avait ravagé la Louisiane et le Mississippi 16 ans plus tôt. Ida a frappé à environ 72 kilomètres à l’ouest de l’endroit où Katrina de catégorie 3 avait touché terre pour la première fois.

Les vents de 230 km/h font d’Ida le cinquième ouragan le plus fort à n’avoir jamais frappé le pays. Il a été classé quelques heures plus tard dans la catégorie 3 avec des vents d’une vitesse maximale de 193 km/h alors qu’il soufflait à l’intérieur des terres.

L’ouragan a balayé les zones humides au sud de la Louisiane, menaçant plus de 2 millions de personnes des régions de la Nouvelle-Orléans et de Bâton-Rouge.

«Cela va être beaucoup plus fort que ce que nous voyons habituellement et, très franchement, si vous deviez tracer le pire chemin possible pour un ouragan en Louisiane, ce serait quelque chose de très, très proche de ce que nous voyons», a déclaré le gouverneur John Bel Edwards, à l’Associated Press.

Les habitants de la Louisiane se sont réveillés face à une tempête monstre après que les vents les plus forts d’Ida aient augmenté de 72 km/h en cinq heures. L’ouragan se déplaçait dans certaines des eaux océaniques les plus chaudes du monde dans le nord du golfe du Mexique.

Le vent a déchiré les auvents, l’eau du lac Ponchartrain a débordé en Nouvelle-Orléans et les bateaux se sont détachés de leurs ancrages. Le bureau de la garde côtière à la Nouvelle-Orléans a été contacté plus d’une douzaine de fois pour des barges perdus, a affirmé l’officier marinier, Gabriel Wisdom.

«La vague de tempête est tout simplement énorme. Nous pouvons voir que les toits des bâtiments portuaires ont été soufflés à de nombreux endroits», a mentionné le gouverneur Edwards, après avoir visionné une vidéo en direct des environs de Port Fourchon alors qu’Ida frappait.

Les responsables ont déclaré que l’intensification rapide de l’ouragan, passant de quelques orages à un ouragan important en seulement trois jours, n’avait pas laissé le temps d’organiser une évacuation obligatoire des 390 000 habitants de La Nouvelle-Orléans. Dimanche, le maire LaToya Cantrell a exhorté les habitants de rester à l’abri.

La région qui vit le pire de la tempête comprend les sites pétrochimiques et les grands ports, qui pourraient subir des dommages importants. C’est également une région qui est déjà frappée par une résurgence des infections de COVID-19 en raison des faibles taux de vaccination et du variant Delta hautement contagieux.

Les hôpitaux de La Nouvelle-Orléans prévoyaient de surmonter la tempête même s’ils sont à court de lits et les hôpitaux des régions environnantes ont également très peu de place pour accueillir de nouveaux patients.

Les abris destinés à ceux qui ont quitté leurs maisons risquent de devenir des foyers de nouvelles infections.

Les spécialistes des prévisions météorologiques ont prévenu que des vents supérieurs à 185 km/h menaçaient Houma, une ville de 33 000 habitants qui soutient des plates-formes pétrolières dans le Golfe.

L’ouragan menaçait également l’État du Mississippi, où Katrina a démoli des maisons en bord de mer.

Installations sous surveillance

Katrina a causé 1800 décès en raison de digues qui ont cédé et d’inondations catastrophiques à La Nouvelle-Orléans. Un responsable des infrastructures a souligné que la ville est dans un «endroit très différent de ce qu’elle était il y a 16 ans».

Depuis Katrina, le système de digues a été massivement remanié, avait assuré avant que frappe l’ouragan, le chef adjoint pour les infrastructures, Ramsey Green.

Bien que l’eau puisse ne pas pénétrer les digues, il a soutenu que si les prévisions de pluie allant jusqu’à 50 centimètres s’avéraient vraies, le réseau sous-financé et négligé de pompage, de conduites souterraines et de canaux de surface de la ville ne serait probablement pas en mesure de suivre.

Le département de la qualité de l’environnement de Louisiane était en contact avec plus de 1500 raffineries de pétrole, usines chimiques et autres installations sensibles et répondra à toute fuite de pollution ou déversement de pétrole signalé, a déclaré le porte-parole de l’agence, Greg Langley. Il a indiqué que l’agence déploierait trois laboratoires mobiles de surveillance de l’air après le passage de la tempête pour échantillonner, analyser et signaler toute menace pour la santé publique.

Les 17 raffineries de la Louisiane représentent près d’un cinquième de la capacité de raffinage des États-Unis et ses deux terminaux d’exportation de gaz naturel liquéfié expédient environ 55% des exportations totales du pays, selon l’agence américaine d’informations sur l’énergie. Les statistiques gouvernementales montrent que 95% de la production de pétrole et de gaz dans la région de la côte du Golfe a été arrêtée alors qu’Ida touchait terre dimanche, selon la société énergétique S&P Global Platts.

La Louisiane abrite également deux centrales nucléaires, une près de La Nouvelle-Orléans et une autre à environ 43 kilomètres au nord-ouest de Baton Rouge.

Le président Joe Biden a approuvé des déclarations d’état d’urgence pour la Louisiane et le Mississippi avant l’arrivée d’Ida. Il a affirmé dimanche que le pays priait pour le meilleur pour la Louisiane et mettrait «toute sa force derrière les efforts de sauvetage et de rétablissement» une fois la tempête passée.

Le gouverneur Edwards a averti son État de se préparer potentiellement à des semaines de rétablissement après l’ouragan.