Incendies à Petit-Cap: la communauté demande des renforts

Des incendies suspects ayant détruit des boucanières d’entreprises du Sud-Est laissent les communautés de Beaubassin-est et de Cap-Pelé dans l’incertitude. Les municipalités ont demandé de l’aide auprès de la GRC, selon une élue.

Une boucanière de l’entreprise M&M Cormier Fisheries, à Petit-Cap, a été détruite par un incendie en fin de semaine.

Des boucanières de Botsford Fisheries ont été la proie des flammes il y a un peu plus d’une semaine, et un autre édifice de cette entreprise avait été détruit par le feu une semaine plus tôt.

Louise Landry, la mairesse de Beaubassin-est, affirme que les sinistres ont semé l’inquiétude dans la population.

«C’est une période d’incertitude et d’inquiétude pour la communauté et nos entreprises. Ç’a été une perte considérable sur le plan économique. C’est une période d’inconnu pour les gens.»

Des représentants des municipalités ont eu une rencontre avec des membres de la GRC mardi matin.

«Ils nous ont confirmé qu’ils ont une équipe à temps plein sur l’enquête, ce qui nous a rassurés. C’est une priorité de leur côté», dit Louise Landry.

Selon elle, la GRC assurera aussi une surveillance accrue dans les environs.

«On a demandé d’ajouter (des policiers) supplémentaires et une demande sera faite à la province», affirme-t-elle.

Le service des communications de la GRC au Nouveau-Brunswick n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue mardi.

Des entreprises sur leurs gardes

Les entrepreneurs de ces communautés vivent une «anxiété généralisée», selon la Chambre de commerce de Cap-Pelé et de Beaubassin-est, qui a réalisé un sondage dans le milieu des affaires.

«C’est clair que nos entreprises ont peur. Ils ont peur de voir du jour au lendemain leur entreprise partir en fumée. Il faut que ça s’arrête. On travaille fort chaque jour sur nos entreprises pour les faire grandir et créer des emplois pour les gens d’ici», dit Christine Duguay, présidente de la Chambre de commerce.

Plus de la moitié des entreprises sondées ont reçu une augmentation de leurs primes d’assurance depuis l’an dernier.

Pour des entreprises du secteur des pêches, ces augmentations s’élèvent souvent à plus de 20%.

Ces augmentations seraient dûes au fait que la région représente, selon les assureurs, un risque élevé pour ces secteurs de commerce.

«Pour donner une idée de l’ampleur de la situation, la compagnie d’assurance m’a avisée que nous sommes dans une région à haut risque maintenant. Alors, nous avons eu une augmentation de 400% de notre prime d’assurance», déplore Natalie Cormier, vice-présidente de la Chambre de commerce.

Son entreprise, Able Canvas, à Grand-Barachois, a elle aussi été détruite par un incendie en juin 2020.