Pénurie de personnel en santé: une crise qui aurait pu être évitée

Plusieurs spécialistes de la gestion du système de santé sont d’accord que la pénurie de main-d’œuvre en santé forcera une réorganisation importante des services et des responsabilités des professionnels de ce secteur en plus d’exiger que les citoyens y participent plus activement. Le bouleversement aurait toutefois pu être évité si les gouvernements avaient pris les mesures qui s’imposent, il y a déjà plusieurs décennies.

Lors d’une interview avec le journal lundi, France Desrosiers, PDG du Réseau de la santé Vitalité, notait que la pénurie de main-d’œuvre qui perturbe le secteur de la santé depuis plusieurs mois au Nouveau-Brunswick va nécessiter d’importants changements à la manière dont les soins sont offerts dans la province.

Stéphane Robichaud, directeur du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, partage son analyse.

«Il n’y a pas de scénario où le Nouveau-Brunswick va réussir à faire face à cette crise en axant la majorité de ses efforts dans des initiatives de recrutement, constate-t-il. On ne pourra pas recruter suffisamment de gens pour maintenir les services tels qu’ils sont organisés actuellement.»

Les décideurs savent depuis une cinquantaine d’années que ces changements seraient un jour nécessaires, ajoute M. Robichaud.

Dans les années 1970, les médecins avaient constaté que des patients de plus en plus jeunes souffraient de maladies chroniques alors que l’espérance de vie augmentait en raison des progrès de la médecine.

«Depuis cette époque, on sait que des changements s’imposent dans la manière dont on prend en charge ces patients-là, dit Stéphane Robichaud. Malheureusement, on n’a pas encore modifié notre approche et c’est ce à quoi fait allusion Dre Desrosiers lorsqu’elle dit qu’il faut revoir le rôle des professionnels de la santé.»

Par exemple, des patients avec certaines maladies chroniques comme le diabète pourraient recevoir davantage d’accompagnement avec des nutritionnistes plutôt que de recevoir des soins d’un médecin.

Stéphanie Collin, une professeure de l’Université de Moncton qui se spécialise dans les réformes des systèmes de santé, ajoute que de plus en plus d’importance sera accordée aux soins primaires afin de promouvoir la santé des citoyens et la prévention de maladies chroniques.

«Au Nouveau-Brunswick, on a une vision un peu dépassée que tout doit se passer dans les hôpitaux, dit Mme Collin. Les citoyens sont attachés à leurs hôpitaux, c’est normal, mais plusieurs de leurs pépins de santé, comme l’obésité ou le diabète, ne se guérissent pas derrière les murs d’un hôpital. Ce n’est pas parce que les gens ne vont pas à l’hôpital qu’ils n’ont pas accès à des soins de santé.»

Les propos de Dre Desrosiers s’inscrivent dans une démarche visant à «préparer les Néo-Brunswickois aux changements difficiles» qui seront annoncés cet automne dans le cadre de la réforme en santé du gouvernement Higgs, analyse-t-elle.

Une crise annoncée

Malheureusement, la transition aurait pu être plus douce et amorcée il y a des décennies.

«Déjà lors de la réforme en santé de McKenna au début des années 1990, on disait que le marché du travail était en train de changer et qu’il allait y avoir un vieillissement des travailleurs. La pénurie de main-d’œuvre était annoncée depuis longtemps. Au Nouveau-Brunswick, on a la fâcheuse habitude de ne pas faire de plans pour l’avenir et les gouvernements ont procrastiné», déplore Stéphanie Collin.

M. Robichaud dit lui aussi avoir constaté le même genre de laissez-faire de la part des décideurs depuis la fondation du Conseil de la santé en 2008.

«De nombreux intervenants étaient préoccupés par l’augmentation rapide des coûts en santé et savaient qu’on ne pourrait pas soutenir ça à long terme. Les changements qui étaient nécessaires à l’époque n’ont toujours pas été mis en place, 13 ans plus tard. En ce moment, on fait face à une crise et c’est peut-être elle qui va finalement nous forcer à travailler autrement.»

Les aînés inquiets

Lundi, France Desrosiers a affirmé qu’il faut aussi envisager la possibilité que les familles aient un plus grand rôle à jouer pour que leurs proches puissent vieillir à la maison.

Alors que le dossier des proches aidants demeure prioritaire pour l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), les propos de la PDG du Réseau de la santé Vitalité ont de quoi inquiéter.

«Ç’a toujours été notre priorité de garder nos aînés à la maison le plus longtemps possible, dit Maurice Larocque, président de l’AFANB. Il faut toutefois qu’il y ait des services d’appui pour les proches aidants et des services médicaux spécialisés pour certains aînés. Sans les investissements nécessaires, on va juste déplacer le problème et les responsabilités vers les familles, qui font déjà beaucoup pour les aînés puisqu’elles sont souvent déjà très présentes dans les hôpitaux et les foyers de soins.»

M. Larocque rappelle que de nombreux changements sociaux s’imposent si l’on espère permettre à plus d’aînés de vieillir à la maison, notamment d’accorder des horaires de travail plus souple aux proches aidants.