Une lutte à trois dans Fredericton

La victoire est loin d’être acquise pour les candidates des trois principaux partis dans la circonscription de Fredericton.

La députée sortante Jenica Atwin a fait beaucoup parler d’elle lorsqu’elle a quitté le Parti vert pour rejoindre les libéraux en juin, en raison des tensions internes qui secouent toujours son ancienne formation politique.

Depuis ce temps, elle fait le pari qu’elle peut garder son siège en représentant le parti de Justin Trudeau, même si elle pourrait bien avoir froissé plusieurs électeurs en quittant le Parti vert.

Nicole O’Byrne, une professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick, tentera de son côté de prouver que l’élection historique d’une députée verte à Fredericton en 2019 n’était pas un hasard.

Elle estime que le Parti vert est bien ancré dans la région et que le départ de Mme Atwin n’a pas fait perdre des plumes à son parti, du moins au niveau local.

«Nos appuis sont aussi forts qu’ils l’étaient en 2019», affirme Mme O’Byrne.

Elle mène néanmoins une campagne effrénée et elle estime avoir rejoint plusieurs centaines de personnes en faisant du porte-à-porte depuis la mi-août.

Jenica Atwin, de son côté, estime qu’elle pourra conserver une partie des votes qui lui ont permis d’être élue sous la bannière verte en 2019, mais elle affirme qu’elle a beaucoup de travail à faire pour tenter de convaincre «une majorité» de ces électeurs à nouveau.

«J’essaie de rejoindre tous les électeurs parce qu’il y a des enjeux sur lesquels on est sur la même longueur d’onde, peu importe leur allégeance. Je veux certainement regagner (les électeurs) que j’ai peut-être perdus pendant cette transition.»

En 2019, Jenica Atwin avait obtenu l’appui de David Coon, chef du Parti vert provincial et député de la circonscription de Fredericton-Centre.

Sa campagne lui avait permis de faire une percée inattendue et d’être élue en récoltant 33,7% des voix, contre 27,4% pour le député libéral sortant Matt DeCourcey.

C’est la candidate conservatrice, Andrea Johnson, qui a terminé en deuxième place en 2019, ayant obtenu 30,4% du vote.

Elle tente à nouveau sa chance cette fois-ci. Mme Johnson, une fonctionnaire du gouvernement provincial qui se spécialise dans le développement économique, est bien connue des électeurs conservateurs. Elle est aussi directrice générale du Parti progressiste-conservateur du N.-B. (elle a pris congé de ces responsabilités le temps de l’élection).

Andrea Johnson dit qu’elle «travaille dur» pendant sa campagne et qu’elle se soucie peu de ses adversaires alors qu’elle tente de rallier les électeurs à la plateforme de son chef Erin O’Toole.

«Je me concentre sur le message du plan de relance économique», dit-elle.

Mario Levesque, professeur de sciences politiques à l’Université Mount Allison, affirme que l’issue de cette course à trois est difficile à prédire.

Toutefois, il estime que la forte présence des verts à Fredericton pourrait diviser le vote de la gauche de façon à favoriser le Parti conservateur lorsque viendra le temps d’aller aux urnes.

Selon lui, ce facteur pourrait donner un avantage à la candidate Andrea Johnson dans une course qui risque, somme toute, d’être très serrée.

«Cela dit, on est encore à trois semaines du vote, il y a donc encore beaucoup de temps et tout peut changer», dit le politologue.

Le Nouveau Parti démocratique avait obtenu 6% du vote en 2019. Cette fois-ci, c’est Shawn Oldenburg qui se présente sous la bannière orangée, lui qui a déjà été candidat aux élections provinciales pour cette formation dans la circonscription de Carleton.

Le Parti communiste (June Patterson), le Parti populaire du Canada (Sharon Bradley-Munn) et le Parti libertarien (Brandon Kirby) seront sur les bulletins de vote. Il y a aussi une candidate indépendante (Jen Smith).

Les enjeux

La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, estime que l’enjeu du logement abordable est devenu prioritaire au cours des dernières années dans la circonscription, et qu’il sera déterminant lors de la relance économique.

Selon elle, il est important d’accroître la proportion de logements abordables qui sont disponibles sur le marché non seulement pour loger les sans-abri, mais également pour pouvoir attirer davantage d’immigrants dans la région.

Sans aucune surprise, le logement abordable et la santé sont les enjeux prioritaires énoncés par chaque candidat(e) interrogé par l’Acadie Nouvelle, à quelques différences près.

Jenica Atwin affirme que les investissements réalisés par les libéraux en matière de logement abordable démontrent qu’il s’agit d’une priorité pour le gouvernement sortant, mais que celui-ci doit «en faire plus» pour régler cette crise.

Elle ajoute que l’Initiative pour la création rapide de logements mise sur pied par le gouvernement fédéral était très efficace, mais que le programme a été surchargé de demandes puisque les logements abordables sont en demande partout au pays.

Nicole O’Byrne estime que le gouvernement fédéral ne devrait pas se limiter à subventionner des projets de construction ici et là.

La professeure d’université relate qu’une société de la Couronne, Wartime Housing Ltd, a construit plusieurs petites maisons de style «dobie» vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale afin de loger des travailleurs de guerre et des vétérans.

Mme O’Byrne fait référence à un développement de 200 petites résidences, toutes presque identiques, qui ont été bâties sur des terres achetées à un fermier appelé Hector Dobie et qui pouvaient être louées pour environ 25$ par mois pendant un an – puis achetées au coût de 5000$.

«Je pense que la Société canadienne d’hypothèque et de logement pourrait jouer un plus grand rôle en finançant et en construisant des maisons comme cela», dit-elle.

Andrea Johnson, pour sa part, affirme que le Parti conservateur s’engage à construire plus de logements abordables pour s’attaquer au problème de l’itinérance dans la région de Fredericton.

Elle estime aussi que les électeurs veulent une amélioration des soins de santé dans sa région.

«On a une population vieillissante, en mauvaise santé et avec le plus haut taux d’obésité. Nos besoins en matière de santé sont plus élevés que ceux des autres provinces. On doit augmenter les transferts en santé, et ils doivent être prévisibles et durables.»

Jenica Atwin, Nicole O’Byrne et Shawn Oldenburg militent aussi pour une augmentation de ces transferts.

Selon les candidat(e)s, le calcul des transferts doit tenir compte des changements démographiques, tels que la population vieillissante du N.-B., plutôt que d’être calculé en fonction de la population totale.

Circonscription électorale de Fredericton

Population en 2016: 83 303

Nombre d’électeurs inscrits en 2019: 66 606

Revenu médian des ménages en 2015: 65 186 $

Langue officielle parlée

-Anglophone: 90,7% -Francophone: 8,0%

Superficie: 1 502,52 Kilomètres carrés

Source: Élections Canada et Statistique Canada