Camp militaire de Tracadie: feu vert aux bleuetières

Le gouvernement provincial annonce qu’il procède à la mise en œuvre d’un plan de l’utilisation des terres dans l’ancien champ de tir de Tracadie. Ce plan donne notamment le feu vert au développement de nouvelles bleuetières dans cette vaste zone de 44 000 acres, prisée par les amateurs du plein air.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie assurent que d’autres éléments du plan prennent aussi compte des activités récréatives, la protection de la faune, des zones naturelles et des cours d’eau.

«La conservation demeure une grande priorité pour le ministère», dit le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland.

«Nous avons entendu les préoccupations des intervenants et nous avons réexaminé le plan d’utilisation des terres dans son ensemble. Compte tenu de l’aménagement prévu de bleuetières, des corridors fauniques forestiers seront instaurés dans les zones ciblées et des zones tampons plus larges que celles requises autour des cours d’eau et des routes seront mises en place. L’espace non utilisé dans le cadre de l’aménagement des bleuetières sera géré de façon durable au profit de la foresterie.»

Le gouvernement évalue également les possibilités afin d’élargir le réseau de zones conservées durablement sur l’ancien champ de tir.

Deux demandes de propositions ont été émises par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches en vue de l’aménagement de bleuetières sur des terres de la Couronne de l’ancien champ de tir ou à proximité de celui-ci.

La première vise à solliciter des propositions portant sur des activités nouvelles ou de transformation à valeur ajoutée ou d’autres investissements commerciaux sur des concessions à bail d’environ 2051 acres pour l’aménagement de bleuetières sur des terres publiques.

La deuxième demande de propositions concerne les producteurs de bleuets actuels ainsi que les autres personnes intéressées par une concession à bail pour l’aménagement de terres publiques en bleuetières. Environ 2738 acres répartis en 28 parcelles seront disponibles sur l’ancien champ de tir, et près de 667 acres répartis sur quatre parcelles seront disponibles à proximité.

«Notre objectif est de stimuler la croissance économique tout au long de la chaîne de valeur du bleuet sauvage, ainsi que de cultiver et transformer le plus de bleuets sauvages possible au Nouveau-Brunswick. Un développement accru de cette culture aura des retombées économiques positives sur la région», raisonne Margaret Johnson, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.

La date limite pour présenter une proposition est le 1er mars 2022.

Le ministère continuera également à travailler avec les communautés des Premières Nations afin de créer des possibilités de développement économique autour de la production de bleuets sauvages sur l’ancien champ de tir de Tracadie.

Au début de l’été, l’Acadie Nouvelle a appris que Fredericton avait l’intention de libérer environ 2000 acres de terres de la Couronne pour le développement de bleuetières, mais selon le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, la formulation utilisée vise à profiter à de grandes entreprises.

Les questions de développement mobilisent toujours la population en grand nombre à Tracadie et les coupes à blanc et l’arrosage de herbicides dans l’ancien camp militaire ont été dénoncés à maintes reprises au fil des années.

Une pétition s’opposant au développement de nouvelles bleuetières lancées par Jeff Rousselle, un amateur de chasse et de pêche de Rivière-du-Portage, a récolté, plusieurs milliers de signatures sur internet et dans la région de Tracadie. Des personnalités publiques de Tracadie, comme l’auteure-compositrice-interprète Amélie Hall, se sont aussi associées à la cause.

Le conseil municipal de Tracadie a également envoyé une lettre au gouvernement provincial pour annoncer son opposition à ce projet et pour dire qu’il souhaite préserver ces terres pour la chasse, la pêche et d’autres activités de plein air.