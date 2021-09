COVID-19: le nombre de cas actifs continue de diminuer

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé 11 nouveaux cas de COVID-19, mercredi.

Il y a cinq nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Quatre de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a deux nouveaux cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Un de ces cas est un contact d’un cas déjà confirmé et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a un nouveau cas dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), soit une personne âgée de 19 ans ou moins. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a trois nouveaux cas dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne). Un de ces cas est lié à un voyage et les deux autres cas font l’objet d’une enquête.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 77 nouveaux cas, contre 140 au cours des sept jours suivants.

Le nombre de cas actifs a pour une deuxième journée consécutive chuté dans les 24 dernières heures, passant de 137 à 127. Il était de 170 lundi.

Les 127 cas actifs constituent le plus bas total dans la province depuis le 18 août.

Les cas actifs se distribuent comme suit: 58 dans la zone 1, 31 dans la zone 3, 15 dans la zone 4, huit dans la zone 2 (Saint-Jean), sept dans la zone 7 (Miramichi), six dans la zone 6 et deux dans la zone 5 (Restigouche).

Trois personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 et l’une d’entre elles se trouve à l’unité des soins intensifs.

Par ailleurs, 374 cas de COVID-19 ont été recensés en août au N.-B., ce qui constitue le deuxième plus haut total mensuel depuis le début de la pandémie – il y avait eu 657 cas et neuf décès en janvier. En août, la COVID-19 n’a fait aucun mort au N.-B., le dernier décès associé à la pandémie dans la province remontant au 4 juillet.

La proportion des Néo-Brunswickois admissibles qui sont pleinement vaccinés s’élève à 75,5% (en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à la veille, soit 2033 doses), alors que la proportion de ceux qui ont reçu une dose du vaccin s’élève à 84,7%.

Mercredi midi, les moyennes nationales étaient de 76% et de 83,6% respectivement.

Au N.-B., 72,1% des 12 à 19 ans et 74,5% des 20 à 29 ans ont reçu une première dose du vaccin. Seulement 59,3% des 12 à 19 ans, 58,8% des 20 à 29 ans, 63,4% des 30 à 39 ans et 72,2% des 40 à 49 ans sont parfaitement inoculés.

Parmi les nouveaux lieux qui sont touchés par un avis d’exposition potentielle, notons le vol Air Canada 7548 de Toronto à Fredericton du 21 août qui a quitté à 22h25, le Gallan’s Miramichi River Tubing (le 22 août, de 12h30 à 16h30) et le restaurant Sailor and Jane Eatery de Miramichi (le 19 août, entre 17h et 19h.