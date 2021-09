Des infirmières participent à une manifestation contre la vaccination obligatoire

Une foule de personnes s’est massée devant le CHU Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton mercredi après-midi pour faire entendre leur hostilité aux consignes de la santé publique et leur défiance vis-à-vis des vaccins. Parmi elles se trouvaient plusieurs travailleurs de la santé opposés à la vaccination obligatoire des fonctionnaires.

La mobilisation a rassemblé bon nombre de citoyens fâchés contre le port du masque à l’école, la possible imposition d’un passeport sanitaire et la vaccination imposée aux employées de la fonction public. «Mon corps, mon choix», «Non à la ségrégation médicale», «Abus de pouvoir», «Le masque est un abus d’enfants» pouvait-on lire sur les pancartes.

L’une des instigatrices de l’événement, Cindy MacDonald, se présente comme la représentante des provinces de l’Atlantique pour le groupe Canadian Frontline Nurses, qui a pris part à plusieurs manifestations à travers le pays. «Nous nous tenons debout pour nos libertés et nos droits», clame l’infirmière, la voix couverte par le bruit des tambours et les coups de klaxon d’automobilistes approbateurs.

Mme MacDonald, qui se décrit comme une «lanceuse d’alerte contre l’abus gouvernemental», remet en question la dangerosité du virus et dénonce une prétendue expérimentation vaccinale à grande échelle. «Je ne veux pas être un cobaye», lance-t-elle.

Les professionnels de la santé réticents à se faire vacciner étaient toutefois loin de former la majorité des manifestants. L’infirmière était appuyée dans sa démarche par le groupe action4canada, qui a relayé son appel. Sur son site, ce dernier fait aussi bien campagne contre les mesures sanitaires que contre le développement de la 5G ou le droit à l’avortement. Plusieurs partisans du Parti populaire du Canada étaient également du nombre.

Le rassemblement s’est tenu dans le calme, sans aucun heurt. Comme souvent dans les manifestations antivaccins, les thèses conspirationnistes et la désinformation ne sont jamais loin. En attestent certains slogans tels que «les tests PCR sont une fraude» ou encore «les médias sont le vrai virus».

Empilées sur une table, des copies du pseudo-journal Druthers se distribuent comme des pains chauds. Au cours des derniers mois, ce média a notamment publié un article comparant la situation sanitaire avec la montée du 4e Reich (en référence à l’État nazi dirigé par Adolf Hitler), un texte traitant de la corruption de la science et une première page sur la «ségrégation médicale» en Amérique du Nord.

De l’autre côté de la route, Julie (nom fictif), une infirmière qui a requis l’anonymat, refuse qu’on lui impose le vaccin, en dépit du consensus dans le milieu scientifique et médical. «On n’entend pas toute la vérité», avance-t-elle. «On ne sait pas ce qu’on met dans notre corps. On doit nous donner les faits pour permettre un consentement éclairé.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick exige désormais que tous les employés de la fonction publique qu’ils fournissent une preuve de vaccination complète. Les fonctionnaires non vaccinés devront porter un masque et subir trois tests de dépistage rapide par semaine et un test plus complet, chaque mois.

Pour les nouveaux employés, la vaccination constituera une condition d’emploi, à moins d’avoir une exemption médicale à cet effet. Ils auront 45 jours pour prouver qu’ils ont reçu les deux doses, sous peine d’être licenciés.

Julie juge que cette politique est une atteinte à sa liberté individuelle. «On nous enlève nos droits humains, on n’a plus de démocratie. On a le droit de choisir ce qu’on met dans notre corps!»

Elle aussi redoute des suspensions de poste alors que le secteur manque déjà cruellement de personnel. «On n’a pas assez d’infirmières, encouragez-les à rester dans les hôpitaux! Il n’y a en aura plus», craint-elle.