Fermeture de l’urgence de Sackville pour deux nuits

Déjà fermé le soir et la nuit les samedis et dimanches pour la durée de l’été, le Service d’urgence de l’Hôpital mémorial de Sackville du Réseau de santé Horizon sera temporairement fermé de jeudi soir à vendredi et de lundi soir à mardi.

Le Service d’urgence ne verra aucun patient durant les périodes de fermeture temporaire et les ambulances seront déroutées vers d’autres hôpitaux.

Le Réseau de Santé Horizon avise que tous les patients et clients qui auront besoin de soins médicaux d’urgence durant les heures de fermeture sont priés de se rendre à un autre hôpital.

Cette fermeture est attribuable, selon Horizon, à une pénurie de médecins.