Le Pays de la Sagouine exigera des visiteurs une preuve de vaccination

Il faudra désormais désormais présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 pour accéder à l’île aux Puces.

À compter du 6 septembre, le Pays de la Sagouine l’exigera de tous les membres du public âgés de plus de 12 ans.

Avant d’assister à un spectacle ou à une activité, il faudra présenter une pièce d’identité, accompagné d’une preuve de l’administration d’une deuxième dose de vaccin datée d’au moins 14 jours. Une exception sera faite uniquement pour les personnes qui détiennent une lettre d’exemption médicale.

La décision a été entérinée par un vote lors de la réunion du 30 août du conseil d’administration de l’attraction touristique. Cette mesure demeurera en place «jusqu’à avis contraire», indique la direction dans un communiqué de presse.

Monique Poirier, directrice générale et artistique par intérim, souligne la volonté de l’organisation de protéger le public comme l’équipe du Pays de la Sagouine. «Nous reconnaissons que nous vivons une période difficile et incertaine, et que la population a hâte de retrouver une certaine normalité. Toutefois, nous devons mettre toutes les mesures nécessaires en place afin d’assurer la sécurité des employé·e·s et de nos client·e·s», exprime-t-elle.