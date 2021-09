L’indéboulonnable Dominic LeBlanc aura-t-il de la concurrence dans Beauséjour?

Beauséjour compte certainement parmi les circonscriptions les plus acquises au Parti libéral du Canada. Les candidats des autres formations politiques devront soulever des montagnes pour espérer priver Dominic LeBlanc d’un huitième mandat le soir du 20 septembre.

La circonscription de Beauséjour s’étend de Saint-Louis-de-Kent au nord jusqu’à Sackville et la frontière de la Nouvelle-Écosse. Majoritairement francophone (62,9% selon le dernier recensement) et rurale, elle englobe notamment les municipalités de Bouctouche, Shediac, Beaubassin-Est, Memramcook et une section de l’est de Dieppe.

Élu pour la première fois en 2000, Dominic LeBlanc a représenté la circonscription à sept reprises. Ce vétéran de la politique fédérale, proche conseiller du premier ministre, assure actuellement les rôles de ministre des Affaires intergouvernementales et de président du Conseil privé de la Reine.

Quatre autres candidats sont en lice pour le détrôner: Shelly Mitchell pour le Parti conservateur, Anna Girouard pour le Parti vert, Evelyne Godfrey pour le Nouveau Parti démocratique et Jack Minor pour le Parti populaire du Canada.

En 2019, un second cancer a éloigné pendant plusieurs mois le député LeBlanc de la vie politique, l’empêchant de mener campagne. Cela ne l’a pas empêché de remporter une victoire confortable et en devançant la candidate du Parti vert par plus de 10 500 votes.

En rémission d’un lymphome non hodgkinien, Dominic LeBlanc assure que son état de santé s’est grandement amélioré. Il tente à nouveau d’obtenir la confiance des électeurs en multipliant les visites d’entreprises, les activités communautaires et les sessions de porte-à-porte.

«Au cours des dernières années, j’ai pu amener des choses importantes pour le Sud-Est et la région de Beauséjour. Je n’ai pas fini, il y a d’autres projets que je veux compléter», mentionne-t-il lors d’une entrevue.

L’agrandissement de la route 11, la construction d’un centre de santé mentale pour détenus à Dorchester ou l’établissement d’un immense Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique à Moncton figurent parmi ses priorités.

Le député sortant met aussi de l’avant le plan de son gouvernement pour établir un système national de garderies à 10$ et la promesse de son parti d’augmenter de 500$ le Supplément de revenu garanti pour les aînés vivant seuls et de 750$ pour les couples, à compter de l’âge de 65 ans. «Beaucoup de personnes âgées de la région sont économiquement vulnérables. Quand le pays va sortir de la crise, on verra beaucoup de fissures résultant des derniers mois. La pandémie a démontré l’importance d’un gouvernement généreux», dit-il.

Face à lui, la conservatrice Shelly Mitchell se présente pour la première fois à une élection. Titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques, elle a joué le rôle d’adjointe législative à Ottawa et a enseigné l’anglais au Japon, avant de devenir membre de la GRC pendant 15 ans.

Shelly Mitchell était en première ligne lors de la fusillade du 4 juin 2014 à Moncton. Lors de l’opération, elle a notamment transporté à l’hôpital son collègue blessé par balle, Éric Dubois, dans un véhicule civil qu’elle avait réquisitionné, ce qui lui a valu d’être décorée de la Médaille de la Bravoure du Gouverneur général du Canada.

Shelly Mitchell est convaincue que le Parti conservateur est le mieux à même de bâtir «un pays fort».

Elle explique vouloir s’attaquer aux problèmes de main-d’oeuvre en encourageant le retour au travail des employés et en facilitant le recours aux travailleurs immigrants pour les employeurs. La candidate entend aussi défendre les intérêts des anciens combattants. «C’est un groupe de personnes qu’il faut entourer et soutenir. Beaucoup de sentent ignorés, pas respectés. Il y a un manque de soutien pour eux», souligne-t-elle.

À ses yeux, le prochain gouvernement devra trouver «des solutions concrètes au problème des communautés côtières face aux changements climatiques». Shelly Mitchell souhaite enfin un assouplissement des règlements entourant le contrôle des armes à feu. «On pénalise nos clubs de chasse récréative, on pénalise ceux qui n’abusent pas. Évidemment, les criminels ne sont pas inscrits au registre», argumente-t-elle.

Anna Girouard, résidente de Sainte-Marie-de-Kent, fait campagne sous la bannière du Parti vert pour une troisième fois. Aujourd’hui retraitée, elle a été tour à tour réalisatrice, recherchiste, journaliste, auteure et enseignante.

Sa motivation première: «offrir une meilleure qualité de vie à tous les enfants» et promouvoir une «fraternité verte». Anna Girouard résume ainsi son programme pour la circonscription. «1. Adoptons une plante dans nos foyers. 2. Respectons la nature. 3. Encourageons nos entreprises vertes. 4. Bâtissons des maisons de blocs en tiges de chanvres qui ne pourrissent pas 5. Partageons la sagesse des citoyens aînés avec les enfants.»

Ni le candidat du Parti populaire du Canada, Jack Minor, ni la candidate du NPD, Evelyne Godfrey, ne s’expriment en français.

Evelyne Godfrey a travaillé comme professeure et archéologue et avant de devenir une spécialiste de l’exploitation minière, de la métallurgie et de la science des matériaux. Elle s’était présentée pour le NPD une première fois lors de l’élection provinciale de 2018 dans la circonscription de Fredericton York.

Originaire de l’Alberta, Jack Minor a oeuvré dans l’accompagnement pastoral et travaillé dans le secteur de la construction. Le candidat a surtout fait parler de lui en raison de ses propos complotistes. Sur Facebook, il a par exemple prétendu qu’il n’existe «pas de preuve de l’existence du virus de la COVID-19». Il n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Circonscription électorale de Beauséjour

Population en 2016: 82 292

Nombre d’électeurs inscrits en 2019: 69 444

Revenu médian des ménages en 2015: 65 459$

Langue officielle parlée: Francophone: 62,9% -Anglophone: 35.8% –

Superficie: 3 995,89 Kilomètres carrés