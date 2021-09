Meurtre au deuxième degré: la prison à vie pour un homme de Moncton

Jake Kristian Mischiek, âgé de 22 ans, passera 25 ans en prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans pour le meurtre non prémédité de Joshua Daley, en mai 2020, à Moncton.

Jake Kristian Mischiek était d’abord accusé de meurtre prémédité et devait subir un procès devant juge et jury.

Le 21 mai 2021, un an jour pour jour après le meurtre, Jake Mischiek a toutefois accepté de plaider coupable à une accusation moindre, soit celle de meurtre non prémédité.

Les avocats se sont entendus sur une version des faits entourant les événements survenus le soir du meurtre et ils ont formulé une recommandation conjointe quant à la sentence de M. Mischiek.

Mercredi, en Cour du Banc de la Reine, le juge Robert Dysart a suivi cette recommandation et a condamné l’accusé à la prison à vie. Il devra passer au moins 12 ans en prison avant de pouvoir formuler une demande de libération conditionnelle, ce qui comprend le temps passé en détention préventive depuis son arrestation.

Le soir du meurtre, Jake Mischiek et Joshua Daley se trouvaient dans la résidence de la mère de M. Daley, en compagnie de quelques personnes, y compris le jeune fils de M. Daley.

Joshua Daley et une femme du nom de Denesha Savoie, qui étaient en couple, se sont disputés, et l’homme l’a saisie à la gorge.

Peu de temps après, alors que Joshua Daley n’était plus dans la pièce, Mme Savoie a demandé de l’aide à Jake Mischiek.

Un peu plus tard, M. Mischiek a quitté les lieux pour aller chez lui, et est revenu à la résidence de la mère de M. Daley un peu plus d’une demi-heure plus tard.

Bien que la dispute s’était estompée à ce moment-là, le coupable a dégainé une arme à feu et a tiré sur Joshua Daley en disant «ne la touche plus» (don’t touch her again).

La police a été alertée du coup de feu et Jake Mischiek a été arrêté ce soir-là.

Joshua Daley a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures peu de temps après.

Le juge a mentionné que M. Mischiek consommait régulièrement de l’hydromorphone, de la méthamphétamine et du cannabis chaque jour avant de commettre le meurtre, et qu’il n’avait pas non plus fermé l’oeil depuis plusieurs jours.

La mère du jeune fils de la victime, Marie-Josée Cormier, a pu s’adresser au coupable en lisant une déclaration des impacts que le meurtre a eus sur sa vie et celle de son fils.

Elle a décrit le stress d’être maintenant seule à élever son fils, et elle a affirmé que le meurtre de M. Daley a «dressé un mur» entre elle et son enfant, qui a été ébranlé par la perte de son père.

«Tu lui as enlevé une partie de son âme ce soir-là», a-t-elle dit en s’adressant à Jake Mischiek, qui comparaissait par visioconférence.

La mère de Joshua Daley, Gloria Martin, a expliqué qu’elle ne s’est jamais remise de la mort de son fils. Puisque le meurtre est survenu dans sa maison, alors qu’elle s’y trouvait, elle a dû déménager en raison du traumatisme.

Jake Mischiek devra remettre un échantillon d’ADN aux autorités et il lui sera interdit de posséder des armes à feu pour le reste de sa vie.

Agression d’un détenu

Le même jour, Jake Kristian Mischiek a aussi été condamné à trois mois de prison pour avoir agressé un autre détenu, Andrew Caissie, alors qu’il se trouvait en prison, le 15 décembre 2020.

Mischiek et un autre détenu ont frappé la victime au visage à plusieurs reprises.

M. Caissie a eu un oeil au beurre noir et a dû être opéré au visage.

Le juge de la Cour provinciale, Luc J. Labonté, a expliqué que la peine de trois mois d’emprisonnement sera purgée de façon concurrente à son autre peine de prison à vie.