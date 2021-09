Alerte Amber: les recherches pour trouver un bambin québécois s’étendent au N.-B.

L’alerte Amber pour trouver l’enfant qui a été vue pour la dernière fois avec son père à Sainte-Paule, près de Matane, a été étendue à tout le Québec mercredi après-midi et maintenant au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

La GRC du Nouveau-Brunswick a émis un avis d’alerte Amber à l’attention des gens des régions de Madawaska, Restigouche et Gloucester afin d’appuyer les recherches de la Sûreté du Québec (SQ).

«L’alerte Amber est toujours en vigueur. Donc on recherche toujours Jake Côté et son père David Côté (…) Pour ce qui est du travail des policiers, les recherches et l’enquête vont se poursuivre tout au long de la nuit», a précisé la sergente Hélène St-Pierre peu après 22 heures.

Quelques heures plus tôt, un autre porte-parole de la SQ, Claude Doiron, a précisé que le véhicule tout-terrain avec lequel le suspect se déplaçait a été retrouvé abandonné «dans un rayon ciblé par les enquêteurs autour de la municipalité de Sainte-Paule».

Il n’est pas impossible que le suspect et l’enfant se déplacent à pied, mais les enquêteurs n’écartent aucun scénario, voire celui qu’ils aient pu être recueillis par un automobiliste en faisant de l’auto-stop.

«Nous demandons aux citoyens et automobilistes de porter attention à la description physique et vestimentaire de David et Jake Côté, sans toutefois s’aventurer près de Sainte-Paule pour ne pas nuire aux recherches», peut-on lire dans un communiqué transmis par la SQ. Les enquêteurs demandent de ne pas se rendre dans la petite municipalité située près de Matane afin de ne pas brouiller les pistes des maîtres-chiens.

Description mise à jour

Le petit Jake Côté a les cheveux rasés. Il porterait un T-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches et dans le bas et il y a l’inscription du chiffre 6 ou 9 en motif de camouflage bleu sur le chandail.

L’enfant portait un pantalon en jeans bleu foncé et des bottes beiges.

Quant au suspect, David Côté, il portait un chandail foncé avec un logo noir et un pantalon cargo de style »armée » de couleur noir.

L’homme âgé de 36 ans mesure 1,70 m (5’7″) et pèse 82 kg (180 livres). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus.

Ne pas s’approcher du suspect

Les policiers préviennent également la population que le suspect pourrait être armé.

«On demande aux gens s’ils aperçoivent les individus, de ne pas tenter d’intervenir et d’appeler immédiatement le 911», a réitéré la sergente Hélène St-Pierre tard en soirée.

Son collègue Claude Doiron a également précisé que «différentes unités spécialisées» participent aux recherches sur le terrain. Il a expliqué que l’opération est complexe puisque le petit village de Sainte-Paule, au sud de Matane, est situé en montagne et est entouré de vastes forêts.

Alerte déclenchée mardi

L’alerte Amber a été déclenchée mardi soir, peu après 20 h 00, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les policiers soupçonnent David Côté d’avoir enlevé son fils de trois ans, Jake Côté, dans les heures précédentes.

L’homme et l’enfant auraient été vus pour la dernière fois sur la rue Banville, à Sainte-Paule, vers 17 h 15 mardi.