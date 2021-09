COVID-19: 10 nouveaux cas et de nombreux avis d’exposition dans le Nord-Est

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé 10 nouveaux cas jeudi. Des avis d’exposition potentielle sont de plus en vigueur dans plusieurs commerces du Nord.

Il y a deux nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Un de ces cas fait l’objet d’une enquête et l’autre cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a un nouveau cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 50 à 59 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Il y a un nouveau cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 80 à 89 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a cinq nouveaux cas dans la zone 4 (Madawaska-Victoria). Deux de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, deux cas font l’objet d’une enquête et l’autre cas est lié à un voyage.

Il y a un nouveau cas dans la zone 6 (région de Bathurst), soit une personne âgée de 30 à 39 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 121, en baisse de six par rapport à la veille.

Comme c’est le cas depuis lundi, trois personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 et l’une d’entre elles se trouve à l’unité des soins intensifs.

La Santé publique a par ailleurs signalé que 75,6% des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19 (en hausse d’un dixième de point de pourcentage par rapport à la veille), et que 84,8% ont reçu leur première dose du vaccin.

En milieu d’après-midi, jeudi, les moyennes nationales étaient respectivement de 76,2% et de 83,5%.

Parmi les nouveaux endroits touchés par un avis d’exposition potentielle, notons le vol Air Canada 8904 de Montréal à Moncton du 27 août qui a quitté à 22h28, le 24/7 Fitness Club de Riverview (31 août entre 11h et 14h), le Costco de Saint-Jean (1er septembre, entre 12h30 et 15h), le Walmart d’Edmundston (28 août entre 10h30 et 11h), la station-service Irving de Dalhousie (28 août entre 9h et 10h), la Brasserie 1026 Bar & Grill de Campbellton (le 27 août entre 17h et 18h30), le Sobeys de Bathurst (30 août entre 19h30 et 20h30), le magasin Pur et Simple de Bathurst (28 août, entre 10h et midi), l’Épicerie Frenette de Beresford (27 août de 16h à 18h), le Walmart de Bathurst (23 août et 27 août de 16h à 18h), le Joey’s Pub & Eatery de Bathurst (26 août de 16h à 20h), le Marshall de Bathurst (le 24 août entre midi et 16h), le Urban Behavior (le 24 août entre midi et 16h), le camping Colibri de Bertrand (23 août), le Dollorama de Caraquet (23 août entre 9h et midi) et le Gymnasia de Bathurst (les 22, 28 et 29 août, entre 10h et midi).

Toute personne présentant des symptômes du virus, ainsi que toute personne qui s’est trouvée sur le lieu d’une possible exposition du public, est priée de demander un test par l’entremise du site Web ou d’appeler Télé-Soins 811 pour obtenir un rendez-vous.