Épandage de glyphosate: un «F» pour les progressistes-conservateurs

Le regroupement Stop Spraying New Brunswick déplore une nouvelle fois l’absence d’action de la part des élus pour limiter la pluie d’herbicides qui s’abat chaque été sur les forêts publiques de la province.

Chaque année, l’organisation qui réclame l’interdiction du glyphosate sur les terres de la Couronne produit un bulletin de rendement des différents partis politiques provinciaux dans ce dossier. Et comme par le passé, aucun d’entre eux ne gradue avec honneur.

Caroline Lubbe-D’Arcy, présidente de Stop Spraying New Brunswick, constate que la dernière session parlementaire n’a débouché sur «aucune action concrète de la part des formations politiques».

Le constat est particulièrement sévère à l’endroit du parti au pouvoir qui hérite d’un F. Il est le seul à ne pas avoir pris d’engagement clair sur la question. La superficie des permis accordés aux entreprises forestières pour l’épandage sur les forêts de la Couronne n’a que peu varié au cours des dernières années.

Le regroupement estime que le parti au gouvernement a encore fort à faire pour respecter les engagements pris par le ministre des Ressources naturelles et Développement de l’énergie en 2019, qui promettait notamment une transparence accrue et la création d’un site internet dédié à la foresterie.

«Nous n’avons toujours pas reçu de document confirmant que le gouvernement a refusé de délivrer des permis de pulvérisation dans les bassins hydrographiques ou que les zones tampons de tous les cours d’eau et des bassins hydrographiques sont appliquées», souligne également le rapport.

De leur côté, le Parti vert et la People’s Alliance réclament tous deux l’interdiction de l’épandage dans le secteur forestier, tandis que les libéraux avaient promis un retrait progressif sur quatre ans lors de la dernière campagne électorale.

«Étant donné que trois des quatre partis à l’Assemblée législative ont promis d’agir sur cette question, il est décevant de ne voir aucune collaboration entre ces trois formations lors de la 60e session législative», déplore Caroline Lubbe-D’Arcy.

Le Parti libéral se voit attribuer la note de D, pour ne pas avoir réitéré son engagement en faveur d’un retrait depuis la dernière élection. Stop Spraying New Brunswick accorde un C+ au Parti vert et à la People’s Alliance pour s’être positionnés clairement en faveur d’une interdiction lors des consultations menées au mois de juin par le Comité permanent de l’Assemblée législative sur les Changements climatiques et l’intendance de l’environnement. On leur reproche en revanche leur manque de résultats.

Le comité travaille actuellement sur des recommandations qui seront présentées à l’Assemblée législative à l’automne, après d’autres présentations de groupes des Premières Nations prévues le 7 septembre.

Mme Lubbe-D’Arcy demeure peu optimiste quant au résultat de l’exercice.

«Même si nous croyons que ces audiences sont un pas dans la bonne direction, nous ne pensons pas qu’elles offrent suffisamment d’occasions de consultation publique, surtout lorsque la principale question en jeu est la gestion des forêts publiques de la Couronne, qui appartiennent à tous les Néo-Brunswickois, et non aux sociétés.»