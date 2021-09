La fin d’une époque pour les Filles de Jésus dans le Restigouche

Le départ de Dalhousie des deux dernières Filles de Jésus sonne la fin de la présence de cette congrégation religieuse au Restigouche. Une présence qui aura duré 118 ans.

La congrégation des Filles de Jésus a vu le jour en France. Au début du siècle dernier, pour des raisons politiques, plusieurs religieuses choisissent de s’exiler. Certaines aboutiront au Canada. On en retrouvera entre autres à Trois-Rivières, Rimouski, dans l’Ouest canadien… et bien entendu au Nouveau-Brunswick.

Dalhousie a accueilli sa première Fille de Jésus en 1903. Depuis, les membres de cette congrégation ont marqué l’endroit, toujours au service des plus démunis. Elles ont également géré durant plusieurs années l’hôpital St-Joseph mais, surtout, fondé l’école Académie Notre-Dame (de Dalhousie) ainsi que les écoles de Dundee et de Lorne. Ce faisant, elles ont contribué à solidifier la présence francophone dans l’est du comté.

Au plus fort de la congrégation dans la région, on comptait plus d’une cinquantaine de religieuses.

Mais tout à une fin. Enracinée depuis plus d’un siècle dans la ville portuaire, la congrégation voit aujourd’hui ses deux dernières représentantes partir un peu plus au sud. Une question d’âge et de santé.

C’est le cœur gros que Sr Jeannine Leclerc et Sr Thérèse Vautour quittent leur résidence de la rue Turgeon à Dalhousie. Rencontrées mardi, les deux religieuses s’affairaient aux derniers préparatifs avant le jour du grand départ, jeudi. Ce déménagement est d’autant plus touchant qu’il marque la fin d’une longue cohabitation.

«Mais pas la fin d’une amitié. On ne sera pas bien loin l’une de l’autre, on va pouvoir se visiter», explique Sr Vautour, soulignant leur grande complicité durant plusieurs années.

Originaire de Cap-Pelé, cette dernière prend le chemin de Dieppe, dans un petit appartement. Sœur Leclerc, qui elle est native de Dundee dans le Restigouche, prendra pour sa part la direction de Riverview, dans un complexe où résident une quarantaine d’autres Filles de Jésus, le dernier grand bastion provincial.

Sr Vautour a beaucoup enseigné. Au Restigouche certes, mais également durant ses années où elle est partie en mission dans les Caraïbes. Reste qu’elle aura passé plus d’années dans la région que nulle part ailleurs.

Sr Leclerc pour sa part a surtout travaillé dans les cuisines. Elle est également très connue dans les foyers de la région où elle a assuré une présence religieuse (pastorale) jusqu’à son départ.

Les deux femmes auraient bien aimé demeurer dans leur maison encore quelques années. Désormais octogénaires, le poids des années commence toutefois à se faire ressentir.

«Ce n’est pas une grosse maison, mais ça commence à devenir plus difficile à entretenir. Pour l’instant, ça va, mais je ne sais pas si on aurait été en mesure de nous en occuper une autre année complète. Et à notre âge, je crois qu’on est mûre pour la retraite», indique Sr Leclerc, qui compte toutefois poursuivre ses activités pastorales, mais à un rythme plus modéré.

«C’est coûtant de partir. Avoir passé autant d’années dans une communauté qui nous a toujours bien traitée – et aussi avec la même personne -, ça fait un pincement au cœur. On a rencontré tellement de gens au fil des ans, on a toutes les deux beaucoup de beaux souvenirs d’ici. Et c’est d’autant plus triste que nous sommes les dernières de notre congrégation ici. Après nous, c’est terminé», ajoute pour sa part Sr Vautour.

Le départ du Restigouche des deux dernières représentantes de la congrégation des Filles de Jésus a été souligné, dimanche dernier, à l’église de Dalhousie. Pour l’occasion, plusieurs membres de la communauté – y compris d’autres religieuses – ont salué le dévouement de Sr Thérèse Vautour et de Sr Jeannine Leclerc (au centre). – Gracieuseté

Le départ des deux religieuses n’est d’ailleurs pas passé sous silence. Dimanche à Dalhousie, il a été souligné par le Père David Ferguson, responsable des communautés religieuses du Restigouche-Est, lors d’une messe.

Pour le curé, même s’il ne restait plus que deux religieuses dans la région et que le poids de la congrégation n’était plus le même, la perte est immense.

«C’est une autre page d’histoire qui se tourne pour notre région», souligne l’homme d’Église.

«C’est triste de voir les dernières représentantes de cette congrégation quitter la région. Les Filles de Jésus ont énormément donné au Restigouche. On leur doit beaucoup au niveau de la santé, de l’éducation, mais aussi au niveau humain, car elles se sont dévouées à la population tout au long de leur présence. C’est le cas de Sr Thérèse et Sr Jeannine qui vont beaucoup nous manquer», confie le Père Ferguson.

Avec le départ des deux dernières Filles de Jésus, il ne restera plus au Restigouche que la congrégation des Filles Marie-de-l’Assomption dont la maison-mère est située à Campbellton.