L’élection suscite beaucoup d’attentes chez les Autochtones du N.-B.

Des membres des Premières Nations du Nouveau-Brunswick estiment que le prochain gouvernement à Ottawa doit mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation s’il souhaite améliorer le sort de leurs communautés.

En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation formulait 94 recommandations à la suite d’une enquête de cinq ans qui visait, entre autres, à «reconnaître les expériences, les séquelles et les conséquences liées aux pensionnats» autochtones.

D’après le Parti libéral, la «mise en œuvre de 80 % des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation impliquant le gouvernement du Canada» est terminée ou très avancée.

Une récente vérification de la CBC indique toutefois que seulement 15% des actions du rapport ont été honorés.

«Il y a peu de recommandations qui ont été mises en œuvre, déplore Terry Richardson, chef de la Première nation de Pabineau, près de Bathurst. Pour moi, la mise en œuvre des recommandations du rapport figure parmi les enjeux importants pour les communautés autochtones du Nouveau-Brunswick, en plus du développement économique dans nos communautés.»

Joanna Bernard, l’ancienne cheffe de la Première nation malécite du Madawaska, dit ne pas être étonnée par la situation. Après tout, les conclusions du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, publiées en 1996, ont vite été oubliées par la classe politique.

«Le rapport était très sérieux. Quand il a été publié, les élus y accordaient de l’importance, ils ont mis en place quelques mesures, mais ils n’ont pas adopté toutes les recommandations du document», se souvient-elle.

Les choses changent

Susan Levi-Peters, ancienne cheffe d’Elsipogtog, remarque pour sa part que les solutions aux enjeux autochtones mettent du temps à se matérialiser.

«Les choses commencent peut-être à changer, mais, malheureusement, il a fallu qu’on découvre ces sépultures d’enfants pour que le pays se réveille», se désole Mme Levi-Peters.

Alors que de plus en plus de Canadiens semblent être à l’écoute des revendications des Premières Nations, les Autochtones aussi se mobilisent pour se faire entendre, constate Mme Levi-Peters. Ils sont par exemple de plus en plus nombreux à voter, dit-elle. En 2015, le nombre d’Autochtones à s’être prévalus de son droit de vote a atteint un sommet historique.

«À mon avis, on a une certaine part de responsabilité dans le fait de ne pas s’être fait entendre. Les peuples autochtones ont longtemps été réduits au silence. C’était difficile de s’exprimer ouvertement. Aujourd’hui, ça s’améliore. On s’implique en politique non autochtone, on vote et on s’ouvre de plus en plus aux médias traditionnels», se réjouit Mme Levi-Peters.

Pour le chef régional du Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard de l’Assemblée des Premières Nations, les enjeux autochtones doivent être dépolitisés.

«Le gouvernement fédéral devrait avoir un seul engagement envers les communautés autochtones, soit d’améliorer la qualité des services et des infrastructures afin qu’elles correspondent aux moyennes nationales d’ici dix ans», a écrit dans un courriel Roger Augustine.

M. Augustine ajoute que les conditions de vie des Autochtones seraient grandement améliorées grâce à des logements abordables et de meilleurs services en éducation et en santé.

Susan Levi-Peters dit elle aussi avoir constaté que la situation du logement est devenue critique dans sa communauté.

Les Premières Nations dans la mire des partis fédéraux

La découverte de tombes anonymes d’enfants dans des pensionnats autochtones plus tôt cette année a ébranlé de nombreux Canadiens et a mis les défis avec lesquels doivent composer les Premières Nations sous le feu des projecteurs. Voici quelques-unes des promesses électorales visant à améliorer le sort des communautés autochtones.

Parti libéral

Le Parti libéral promet d’accélérer la mise œuvre des 94 recommandations figurant dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation de 2015.

La formation de Justin Trudeau souhaite aussi financer la construction d’un monument national à Ottawa afin de reconnaître les torts faits aux survivants des pensionnats autochtones et s’ils sont réélus, ils désigneront un interlocuteur spécial chargé du dossier des sépultures anonymes.

Les libéraux souhaitent augmenter le nombre de professionnels de la santé travaillant dans les communautés autochtones.

Le Parti libéral promet aussi de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU il y a bientôt 15 ans.

Finalement, Justin Trudeau s’engage à poursuivre les investissements nécessaires afin «d’assurer l’accès à de l’eau potable aux Premières Nations, une promesse formulée lors de l’élection de 2015. D’après des chiffres de Services aux Autochtones Canada, 109 avis concernant la qualité de l’eau potable à long terme ont été levés depuis novembre 2015. En date du 28 août, 51 avis étaient toujours en vigueur dans 32 communautés.

Parti conservateur du Canada

Le Parti conservateur qualifie «de honte nationale» le fait que de nombreuses communautés autochtones n’ont toujours pas accès à de l’eau potable et s’engage à mettre fin à cette problématique.

La formation politique d’Erin O’Toole promet notamment la mise sur pied de la Société canadienne des possibilités autochtones afin que les Premières Nations soient partenaires dans d’importants projets d’infrastructure ou de ressources naturelles.

Le Parti conservateur s’engage lui aussi à ériger un monument national afin de rendre hommage aux survivants des pensionnats autochtones, de financer les fouilles visant à découvrir d’autres sépultures sur les sites des pensionnats et de mener une enquête sur la question.

Il s’engage à adopter les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation qui portent sur les enfants disparus. Les conservateurs sont les seuls à ne pas promettre la mise en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones.

Nouveau Parti démocratique

Les engagements du NPD auprès des communautés autochtones s’articulent, entre autres, autour de l’éducation, le logement, la lutte à la discrimination, la santé, l’économie, la réconciliation et la justice.

Le parti souhaite notamment mettre fin à la surreprésentation autochtone dans le système carcéral en s’attaquant à la discrimination systémique du système judiciaire. Il promet lui aussi un accès immédiat à l’eau potable pour toutes les Premières Nations.

Jagmeet Singh promet de pleinement mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

Parti vert du Canada

Le Parti vert n’a toujours pas publié sa plateforme électorale. D’après Radio-Canada, les verts souhaitent eux aussi appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’ensemble des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que celles de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues. Le Parti vert dit également appuyer les droits de pêche des Autochtones reconnus dans le cadre de l’arrêté Marshall.