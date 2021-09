Les citoyens de Saint-Hilaire ont soif d’eau potable

Plusieurs citoyens du secteur Saint-Hilaire de la municipalité de Haut-Madawaska sont descendus dans la rue, mercredi, afin de réclamer des actions des différents paliers de gouvernement pour régler leur problème d’accessibilité à l’eau potable.

Depuis le 2 février, environ 85 résidences de la municipalité de Haut-Madawaska doivent faire bouillir leur eau pour consommation en raison d’un problème de turbidité, soit une présence trop élevée de sédiments. En plus des résidences privées, ce secteur comprend également un centre correctionnel ainsi qu’un foyer pour personnes âgées.

Le problème? À la municipalité, on explique la situation par le fait que les deux puits actuellement utilisés pour l’aqueduc dans ce secteur – sans être à sec – ne parviennent plus à répondre à la demande.

Ils ont été construits pour pomper environ 40 gallons/minute chacun. L’un d’eux par contre ne performe plus comme il le devrait, n’offrant qu’une quinzaine de gallons/minute. En utilisant le second, un autre problème fait surface: un surplus de sédimentation. La solution: trouver une autre source d’eau.

En février, l’avis d’ébullition n’a pas secoué outre mesure François Violette, résidente de l’endroit.

«On avait déjà eu des avis similaires par le passé et ça ne durait jamais bien longtemps», raconte-t-elle.

Sauf que cette fois, les jours ont passé, puis les semaines et maintenant les mois. Cette situation commence à irriter passablement les citoyens affectés qui doivent s’en remettre à faire bouillir leur eau ou en acheter de grandes quantités en bouteilles. Les inconvénients sont majeurs, aux dires de Mme Violette.

«Se promener dans la maison avec des chaudrons d’eau bouillante, c’est dangereux, surtout pour nos personnes âgées. Ça constitue aussi une dépense additionnelle notable à la fin de chaque mois, que ce soit pour l’achat d’eau embouteillée ou pour la facture d’électricité. Et plus la famille est grande, plus la facture est salée», rapporte-t-elle.

Ce qui inquiète les résidents également, c’est que la faible quantité d’eau disponible dans les puits pourrait constituer un problème de sécurité grave en cas d’incendie.

La goutte qui a fait déborder le vase toutefois, c’est une récente mise à jour du dossier par la municipalité qui stipule que, dans un scénario optimiste, la situation pourrait ne revenir à la normale qu’à l’été 2022.

«On se disait que c’était temporaire, que ça allait se résoudre. Mais là, on voit l’ampleur du problème et, surtout, que les choses n’avancent pas, ou à tout le moins pas rapidement», fulmine Mme Violette, qui accuse les différents paliers de gouvernement de se lancer la balle dans ce dossier.

À l’approche de l’hiver, elle et les citoyens de l’endroit sont inquiets, non seulement de devoir continuer de faire bouillir leur eau ou de s’en procurer en bouteille, mais aussi de littéralement manquer d’eau.

«Il faut absolument qu’on règle rapidement cette situation. Ce n’est pas normal, en 2021, d’avoir un village branché à l’aqueduc, mais qui n’a pas d’eau. On se sent oublié, mis de côté comme si ce n’était pas un problème plus important que ça», souligne Mme Violette.

En attente

De son côté, le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, dit comprendre la frustration de ses citoyens et sympathise avec eux. Il se défend par contre de s’être traîné les pieds dans ce dossier, notant que celui-ci est beaucoup plus complexe qu’il n’y parait.

«C’est un projet d’envergure. Il faut creuser trois ou quatre puits et choisir les plus prometteurs. Une fois fait, on doit refaire et agrandir notre station de pompage en entier. On parle d’un investissement d’environ 1,2 million $», explique le maire.

L’élu assure que la demande a été soumise aux deux paliers de gouvernement (fédéral et provincial) en mars. Les élections fédérales actuelles ralentiraient toutefois le processus d’acceptation du projet. Les choses auraient également traîné, selon lui, au provincial, le dossier n’ayant été traité qu’en juillet.

«Dans le contexte actuel, je doute qu’on puisse avoir tout en place pour forer des puits avant décembre. Avec la commande des plans et devis, la construction de la station, j’ai bien peur qu’on ne lève l’avis d’ébullition qu’à l’été 2022», exprime M. Ouellet.

D’ici là, la municipalité dit avoir les mains liées.

«On aimerait bien accélérer le processus, mais on est pris à attendre. Est-ce que la province pourrait intervenir? Tout est possible. Après tout, elle paye bien l’eau potable aux détenus du centre correctionnel alors que la population, elle, paye pour son eau», ajoute-t-il.