Pont de Shippagan-Lamèque: trois semaines de casse-tête pour des travaux de… 60 000$

Les travaux en cours sur le pont de Lamèque-Shippagan coûteront 60 000$ aux contribuables de la province.

Depuis la mi-août, la circulation sur le pont est réduite à une seule voie de 9h à 16h, du lundi au jeudi, pour des travaux d’entretien. Pour le moment, la fin de ces travaux est prévue le 2 septembre.

Selon Jennifer Boudreau, porte-parole au ministère des Transports et de l’Infrastructure, cette semaine, l’entretien a lieu sous le pont avec l’aide d’un camion à plate-forme et un panier supporteur.

L’ensemble des travaux de maintenance inclut des réparations de béton à des pieux, des murs et des tabliers.

«Le pont demeure sécuritaire à la circulation publique», assure-t-on.

Le 13 août, l’infrastructure a été complètement fermé pendant environ une heure en après-midi lorsque la plate-forme ne s’est pas alignée correctement avec le pont

La population demande la construction d’un nouveau lien entre la région des îles Lamèque et Miscou et la terre ferme depuis plusieurs années et une pétition est actuellement en circulation dans la région des îles Lamèque et Miscou.

Jennifer Boudreau assure que le pont demeure une priorité pour le ministère.

«Nous examinons actuellement toutes les options liées à l’avenir de la structure, y compris la réhabilitation et le remplacement. Nous communiquons régulièrement avec les municipalités concernées et les autres intervenants et assurons un entretien régulier. Toutes les options seront partagées en temps propice.»