Tracadie: manifestation pour améliorer le sort des aînés en foyer de soins

La pandémie a permis de mettre en lumière les conditions des personnes âgées qui résident dans les foyers de soins de la province. Ne pouvant rester silencieuse devant cette réalité, Marie-Thérèse Landry, une bénévole de la Péninsule acadienne, a décidé d’organiser une manifestation pour tenter d’améliorer le sort des aînés.

Marie-Thérèse Landry est à la tête de l’Association nous sommes encore debout, un groupe né au début de 2020 en réponse à la décision du premier ministre Blaine Higgs de fermer six salles d’urgence la nuit en région rurale, dont à l’hôpital de Caraquet.

«J’ai passé une grande période de ma vie avec des gens dans les urgences et les hôpitaux de la province. J’en ai vu. Il m’est déjà arrivé de ne pas être capable de recevoir des services dans ma langue à Saint-Jean et c’était difficile, car je ne comprenais pas l’anglais.»

Même si le gouvernement provincial a éventuellement changé d’avis en ce qui concerne les fermetures des salles d’urgence, Mme Landry a décidé de passer à l’action.

«J’ai pris soin de ma mère… C’est dans mon cœur prendre soin. Quand j’ai vu que Higgs s’attaquait à nous, j’avais le cœur gros dans mon salon.»

L’un des objectifs de l’Association nous sommes encore debout est d’être une voix pour les aînés en manque de soins et de leur offrir de la dignité, mais aussi de soutenir les employés de la santé qui prennent soin des aînés, même si le salaire n’est pas, selon l’organisme, à la hauteur des responsabilités imposées.

«Le manque de personnel fait que les gens manquent de soins, mais ça persiste depuis des années. Ça ne date pas du début de la pandémie. On marche pour dire que ça suffit et que c’est dramatique ce qui se passe.»

Au cours des dernières années, de nombreuses voix se sont levées dans la province pour presser le gouvernement provincial à en faire davantage pour améliorer la qualité des soins. En octobre 2020, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a notamment lancé un rapport de 200 pages avec 38 recommandations visant à s’attaquer à la détérioration de la qualité des soins de longue durée et au manque criant de personnel.

Selon le rapport, près de la moitié des foyers de soins du Nouveau-Brunswick n’ont pas réussi à maintenir en tout temps le niveau minimum de personnel en 2019.

Trente-et-un foyers de soins ont reçu au moins un avis de non-conformité en raison du manque de personnel l’an dernier, dont l’ensemble des établissements du Restigouche et de la Péninsule acadienne.

Toujours selon le rapport, 73% des infirmières affirment que la qualité des soins offerts aux résidents des établissements de longue durée s’est détériorée depuis trois à cinq ans et la majorité indique que certaines tâches comme les soins d’hygiène, l’exercice et la transmission d’informations aux familles des résidents ne sont parfois pas effectués par manque de temps et de personnel.

La manifestation a lieu à Tracadie à 14h au 4104 rue Principale, soit devant les bureaux du député provincial Keith Chiasson.