Des attaques directes pendant deux heures au premier débat des chefs fédéraux

Trois des quatre chefs fédéraux n’ont pas retenu leurs coups, jeudi soir, au premier débat électoral, alors qu’un quatrième est resté en retrait, s’en tenant à son discours bien rodé.

Justin Trudeau, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh ont utilisé des mots parfois durs dans ces échanges du Face-à-face de TVA. Erin O’Toole n’a pas dévié de son message habituel, refusant de s’engager clairement, à plus d’une reprise, sur des sentiers plus difficiles pour sa formation.

Le chef conservateur a réussi à ne pas répondre aux questions directes et de ses adversaires, et de l’animateur Pierre Bruneau, questions portant sur sa position pour ou contre «plus de privé en santé» et sur le sort qu’il réserverait aux 6 milliards $ que Québec attend pour les garderies.

«Je vais coordonner avec M. Legault», répétait le chef conservateur, au sujet des 6 milliards $. «Ça veut dire quoi »coordonner »?», s’impatientait le chef bloquiste.

M. O’Toole reprenait encore et encore son mantra du respect des champs de compétence des provinces. M. Trudeau lui a alors lancé: «Vous ne connaissez pas votre dossier. Vous ne connaissez pas les Québécois».

Pendant ce temps, le chef du NPD a pu glisser que les libéraux n’ont pas de quoi se vanter en livrant un programme national de garderies «si ça leur a pris 30 ans pour le faire».

Vieille querelle

Le ton est également monté lorsque Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh se sont échangés des mots durs, le premier accusant le second d’avoir traité un député bloquiste de «raciste».

L’incident remonte à une querelle aux Communes, autour d’une motion sur le racisme systémique au sein de la GRC, motion que le Bloc québécois n’avait pas voulu adopter parce qu’il la jugeait prématurée.

«On a toujours dit qu’on est contre le Québec bashing», s’est défendu M. Singh.

«C’est désespéré, ce qu’il fait», a-t-il ajouté devant un chef bloquiste qui insistait sur l’épisode.

Armes à feu

Le chef libéral a accusé son adversaire conservateur de cacher ses véritables intentions au sujet des armes à feu.

«C’est écrit à la page 90 de votre plateforme. Vous proposez de ramener les armes d’assaut au Canada», a noté Justin Trudeau.

«On va maintenir l’interdiction sur les armes d’assaut», a répété à plusieurs reprises M. O’Toole, malgré les protestations du chef libéral qui continuait de citer «la page 90».

«Arrêtez de dire que vous avez interdit les armes d’assaut», a alors lancé M. Blanchet à M. Trudeau. «Le rachat des armes d’assaut est facultatif», a-t-il rappelé. M. Trudeau s’est alors rabattu sur sa nouvelle promesse toute fraîche, faite dans sa plateforme publiée la veille. Les libéraux, maintenant, promettent, s’ils sont réélus, que les armes d’assaut seront ou bien rachetées ou bien rendues complètement inopérantes.

Vaccination obligatoire

Le débat a commencé par un premier échange sur la vaccination, obligatoire ou pas, et l’élection, utile ou pas, en pleine quatrième vague de la pandémie de COVID-19.

Le chef du Bloc québécois a pris le rôle de l’animateur du débat, un court instant, demandant à ses trois adversaires si tous leurs candidats sont vaccinés.

Le chef libéral a admis une seule exception dans ses rangs, pour des raisons médicales. Le chef néo-démocrate a confirmé que les siens sont vaccinés, tout comme les candidats bloquistes. Seul le chef conservateur a esquivé la question, répétant que son parti utilise des tests rapides.

Ces tests, Erin O’Toole voudrait les utiliser aussi pour les fonctionnaires fédéraux à qui Justin Trudeau veut imposer la vaccination contre la COVID-19.

«C’est très important d’avoir les tests de dépistage quotidiens pour les personnes non vaccinées. (…) On doit trouver une accommodation raisonnable (sic) comme un pays», a répondu M. O’Toole à l’animateur Pierre Bruneau qui lui demandait si on devrait congédier les fonctionnaires qui refusent la vaccination.

Le chef libéral a dû, une fois de plus, justifier sa décision de déclencher l’élection.

«Presque 80 % des Canadiens ont fait la bonne chose, de se faire vacciner (…). Et pour un 20 % qui sont en train d’avoir une quatrième vague parce qu’ils ne sont pas vaccinés, on va arrêter notre démocratie?» s’est offusqué M. Trudeau pendant que le chef conservateur l’interrompait en répétant: «une crise sanitaire, une crise sanitaire».

«La démocratie ne finit pas si on attend. (…) Les gens ont voté pour un mandat de quatre ans», a fait valoir M. Singh, pour contrer l’argument de son adversaire libéral.

Aucun chef n’a voulu promettre, s’il était élu, de rester en poste pour quatre ans s’il se retrouve à la tête d’un gouvernement minoritaire.

Santé, français et immigration

La question des conditions que les libéraux imposeraient aux provinces pour des nouveaux transferts en santé a été abordée.

«On ne veut pas plus de fonctionnaires. On veut plus d’infirmières», a lancé M. Blanchet.

Mais durant ce temps, les patients souffrent et n’en ont rien à cirer du partage des compétences, a suggéré le modérateur du débat.

M. Singh a approuvé ce commentaire: un leader, c’est quelqu’un qui cherche des solutions, a-t-il dit.

La langue française est venue pimenter le débat, alors que l’animateur a souligné son «recul» partout au Québec.

Invité à dire ce qu’il souhaitait faire, M. Trudeau a souligné qu’il fallait la protéger et pas uniquement dans le reste du Canada où elle est minoritaire, mais aussi au Québec.

Il promet d’agir, mais il n’a rien fait, a lancé M. O’Toole, en promettant qu’il allait appliquer la «loi 101» dans les entreprises de juridiction fédérale au Québec: «c’est une question de respect».

Sourire en coin, M. Blanchet a dit apprécier «ces déclarations d’amour» aussi tardives que surprenantes.

M. Singh a suggéré de franciser les nouveaux arrivants pour éviter le déclin de la langue.

Deux autres débats à venir

Ce premier de deux débats télévisés en français a donc réuni les chefs du Parti libéral, du Bloc québécois, du Parti conservateur et du Nouveau Parti démocratique (NPD). La semaine prochaine, l’autre débat en français ajoutera Annamie Paul, la leader du Parti vert, au groupe.

Le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, n’a pas reçu d’invitation ni pour l’un, ni pour l’autre débat. Il ne sera pas non plus du débat en anglais de la semaine prochaine.