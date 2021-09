Des clôtures contre les orignaux réclamées entre Campbellton et Belledune

Le décès en début de semaine d’un jeune motocycliste ayant percuté un orignal dans le secteur de Charlo relance le débat entourant l’installation de clôtures fauniques (anti-animaux sauvages) le long de la route 11.

L’accident est survenu lundi en toute fin de soirée. Shane Gallant, âgé de 34 ans, de la région de Dundee, roulait sur la route 11 non loin de Charlo lorsqu’un orignal a traversé la voie. En moto, le jeune conducteur n’a eu aucune chance. L’impact lui a été fatal.

Cette nouvelle tragédie a particulièrement ébranlé Yves Goudreau, ambulancier de longue date, et lui aussi originaire de Dundee. Il déplore l’absence de protection adéquate contre les animaux sauvages sur un tronçon qui, pourtant, a connu son lot d’accidents graves au cours des dernières années.

«Ce n’est pas la première fois qu’il y a des accidents du genre ici. Tous ne sont pas fatals, mais chaque année il y a des collisions. On demeure dans une région rurale, boisée, où les rencontres avec des orignaux sur la route sont nombreuses. En ayant des clôtures comme on en retrouve à plusieurs autres endroits dans la province, ça diminuerait grandement les risques», indique-t-il.

Ce qui inquiète par ailleurs M. Goudreau, c’est que de plus en plus de Restigouchois sont appelés à se déplacer vers d’autres régions afin d’obtenir des soins, donc des citoyens déjà plus vulnérables.

«Quand on voit ce qui se passe actuellement avec notre système de santé – comme la fermeture des soins intensifs ou celle du département d’obstétrique -, il y a de quoi s’inquiéter. Les femmes n’accouchent pas sur demande, en plein jour. C’est très insécurisant de devoir se rendre à Bathurst au beau milieu de la nuit pour accoucher quand on sait bien qu’un orignal peut sortir de la forêt à tout moment», souligne M. Goudreau.

C’est pourquoi il suggère de poursuivre l’installation de telles clôtures de Campbellton jusqu’à Belledune, où l’on en retrouve depuis quelques années. Il a lancé une pétition à cet effet cette semaine. Depuis sa mise en ligne, elle a déjà amassé plus de 1100 signatures.

Bien qu’il se réjouisse du soutien qu’obtient sa pétition, il demande également aux élus de sa région d’appuyer le projet et d’effectuer à leur tour des pressions à Fredericton.

Il peut déjà compter sur l’appui du maire de Dalhousie, Normand Pelletier. Dans son secteur sur la route 11, des panneaux d’avertissements ont été installés afin d’inciter les automobilistes à la vigilance quant à la présence d’orignaux. N’empêche, les accidents sont fréquents.

«Des collisions avec des orignaux, on en voit très souvent ici. Je suis tout à fait d’accord avec cette idée, c’est le temps que la province fasse quelque chose et installe des clôtures avant que d’autres tragédies ne surviennent. Il y en a eu suffisamment comme ça», estime le maire.

Il suggère de clôturer également dans la direction opposée, jusqu’à Saint-Quentin, un autre secteur où les rencontres avec cette bête sont également communes.

Pour Yves Goudreau, le temps est venu de passer à l’action.

«Ça fait longtemps que le gouvernement aurait dû intervenir. On a perdu une vie, il ne faut plus en perdre d’autres. C’est certain que des clôtures ne préviendront pas tous les accidents, mais c’est une sécurité additionnelle importante qui aidera certainement à avoir une plus grande quiétude sur cette route», dit-il.

Un coût

Selon des données obtenues par l’entremise du ministère des Transports, il y aurait annuellement dans la province en moyenne 352 collisions avec des orignaux et 853 avec des cerfs. Au Restigouche, on parle en moyenne de 33 collisions avec des orignaux et de huit collisions avec des chevreuils.

Est-ce que les clôtures contre les animaux sauvages fonctionnent? Au dire du ministère, des études effectuées avant et après leur installation tendent à démontrer leur grande efficacité pour contrer les collisions.

Il y a toutefois un coût associé à la pose de clôtures fauniques. Selon le ministère des Transports, on parle de près de 100 000$ par kilomètre. Ainsi, de la sortie du chemin Lily Lake à Campbellton jusqu’aux premières clôtures fauniques près de Belledune, on compte une soixantaine de kilomètres. C’est donc dire que le projet proposé pourrait atteindre et même dépasser les 6 millions $.

Pour M. Goudreau par contre, ce coût en vaut la peine.

«C’est le moindre des efforts que le gouvernement devrait faire pour protéger les citoyens de notre région, comme il l’a fait dans d’autres communautés ailleurs en province où les risques de collisions sont même moins grands qu’ici. Il y a un coût associé à cela, mais la mort d’une personne a aussi un coût pour la société sans oublier qu’elle marque à vie des familles entières», ajoute-t-il, ayant en tête la jeune fille de Shane Gallant qui vient de perdre son père.

Pour le moment, il ne semble toutefois pas y avoir de projet sur la planche à dessin pour le moment.

«Dans certaines régions du Restigouche, des clôtures pour la faune ont été installées en 2018 et en 2019. Cette année, dans les zones où il est impossible d’installer des clôtures, on prévoit installer des panneaux d’avertissement lumineux améliorés», confirme une porte-parole du ministère des Transports.