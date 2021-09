Des masques dans les garderies

À compter de mardi, les enfants inscrits en garderie éducative devront y apporter deux masques propres chaque jour. Ils devront se couvrir le visage à l’intérieur et dans les transports offerts par ces établissements (comme les autobus et les fourgonnettes). Le personnel est soumis aux mêmes règles.

Le gouvernement pense que cette mise à jour encouragera fortement le personnel à se faire vacciner. Grâce à elle, il oblige par ailleurs les garderies éducatives à conserver un registre des visiteurs et à prendre des dispositions afin de pouvoir gérer une éclosion.

«Ces changements aideront à protéger les plus jeunes apprenants du Nouveau-Brunswick alors que nous apprenons à vivre avec la COVID-19», a affirmé le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Ces modifications sont incluses dans les nouvelles Lignes directrices sur la prévention et le contrôle des maladies transmissibles dans les garderies éducatives.

Le 3 septembre, la Santé publique a signalé neuf nouveaux rétablissements et 14 nouveaux cas de COVID-19 (six dans la région de Moncton, deux dans la région de Saint-Jean, trois dans la région d’Edmundston, un dans la région de Fredericton, un dans la région de Bathurst et un dans la région de Miramichi). Il a recensé 126 cas actifs en tout.

Le gouvernement a aussi indiqué que 75,8% des gens admissibles du Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinés contre la COVID-19 et que 84,9% de la population de 12 ans et plus a reçu sa première dose du vaccin dans la province.

Trois personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, et deux d’entre elles se trouvent à l’unité des soins intensifs.