Hôtel de ville de Shediac: la municipalité négociera un nouveau bail

Le conseil municipal de Shediac a décidé lundi de laisser de côté le projet de construction d’un nouvel hôtel de ville en faveur de la négociation d’un nouveau bail avec le propriétaire de l’établissement que la municipalité utilise déjà.

Le bail actuel de l’hôtel de ville se termine le 31 décembre 2021.

Le conseil évaluait depuis plusieurs mois la possibilité de construire un nouvel édifice pour héberger l’administration municipale ainsi que sa bibliothèque.

Après un appel d’offres, une compagnie avait proposé un projet d’environ 4,6 millions $.

Puisque le vote entre les conseillers était à égalité, le maire a dû trancher.

«Pour moi, le projet tel que présenté n’était pas la meilleure option», dit le maire Roger Caissie en entrevue.

Les conseillers et conseillères Patricia Bourque Chevarie, Germaine Gallant, Peter Breau et Paul Boudreau ont voté en faveur d’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire.

Le maire suppléant Jean Claude Bertin, les conseillères Janice Cormier et Sylvie Collette Boudreau ainsi que le conseiller Émile O’Brien ont voté contre la proposition du plus bas soumissionnaire.

Selon le maire, plusieurs autres projets d’infrastructure sont prioritaires, tels que la réfection des routes, celle de l’aréna de la ville et celle de sa caserne de pompiers.

Impossible pour l’instant de savoir combien la ville aura à payer pour le nouveau bail.

«L’édifice est actuellement à louer, donc le propriétaire a un intérêt à le louer auprès de quelqu’un», dit toutefois le maire.

Le bail qui arrivera à terme cette année est en place depuis vingt ans.

D’après un communiqué diffusé par la Ville, l’administration municipale devra identifier un consultant qui sera chargé de négocier un nouveau bail «à plus ou moins court terme».

Ce nouveau bail devrait permettre au conseil municipal assermenté en juin de s’attaquer à nouveau au dossier de l’hôtel de ville et de la bibliothèque et d’analyser les différentes options qui se présentent.