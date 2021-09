Manque de personnel aux urgences de Saint-Quentin et Sainte-Anne-de-Kent

Le Réseau de santé Vitalité demande à la population de limiter les visites aux services d’urgence de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent et de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin. Cette mesure que le Réseau qualifie de temporaire est occasionnée par un manque de personnel médical dans les deux établissements.

L’invitation d’éviter l’urgence de l’Hôpital Stella-Maris est en vigueur de vendredi à 20h jusqu’à samedi à 8h, et de dimanche à 8h jusqu’à lundi matin à Saint-Quentin.

Les ambulances à destination de ces deux hôpitaux seront redirigées vers un autre établissement pendant ces périodes.

Vitalité précise que les deux hôpitaux demeurent ouverts pour les gens qui ont besoin de soins urgents et qui souhaitent consulter un médecin.

Les gens dont l’état de santé n’est pas critique sont encouragés à prendre rendez-vous avec leur médecin de famille ou une infirmière praticienne, de consulter un pharmacien ou de se rendre à une clinique sans rendez-vous.

Plus tôt cette semaine, le Réseau de santé Horizon a fait savoir que l’urgence de l’hôpital de Sackville sera fermée dans la soirée et la nuit de jeudi et de lundi.

La semaine dernière, des invitations à éviter l’urgence avaient été émises concernant plusieurs hôpitaux de la province, dont ceux de Moncton, Miramichi et Fredericton.