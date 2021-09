Part du privé en santé: après le débat, Erin O’Toole refuse toujours de répondre

En conférence de presse après le débat des chefs, le conservateur Erin O’Toole a été invité à nouveau à préciser quelle place il accorderait au privé dans le système de santé, et si tous ses candidats sont vaccinés: les journalistes sont restés sur leur faim puisqu’il a évité de répondre directement à ces questions.

Le chef des conservateurs est resté calme et souriant alors qu’il était questionné par les journalistes après avoir croisé le fer pendant deux heures avec ses adversaires – tout comme il l’a été lors du débat.

Mais il n’a pas dérogé de ses réponses préétablies.

Lors du débat, le chef libéral Justin Trudeau l’a accusé de promouvoir un système de santé à deux vitesses dans lequel les riches auraient un meilleur accès aux soins au privé. M. O’Toole a été questionné à trois reprises par les journalistes à ce même sujet et il n’a fait que répéter qu’il «apprécie notre système de santé public et universel», tout en réitérant sa promesse de «partenariats» avec les provinces qui recevront les fonds fédéraux en santé «sans condition».

Après trois réponses, il n’a même pas prononcé le mot «privé».

Ce fut la même chose quand une journaliste lui a demandé si tous ses candidats sont vaccinés. Le chef conservateur a répété deux fois que son parti avait une règle: la vaccination ou les tests de dépistage rapides quotidiens.

On n’a pas appris non plus si un gouvernement conservateur élu donnerait au Québec les 6 milliards $ promis par Justin Trudeau pour les garderies, lors d’une entente signée quelques jours avant le déclenchement de la campagne électorale. M. O’Toole s’est contenté de parler de «partenariats» et de soutenir qu’il va travailler en étroite collaboration avec le premier ministre du Québec, François Legault.

Au terme du débat, le chef conservateur s’est dit très satisfait d’avoir eu la chance «dans sa ville natale» de parler de la relance économique du pays et de «son contrat» avec les Québécois.