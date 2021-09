Steven Laurette restera en prison en attendant son procès

Steven Laurette, identifié par la police de Bathurst comme étant une personne d’intérêt dans l’affaire Madison Roy-Boudreau, restera en prison en attendant la tenue d’un éventuel procès.

L’homme âgé de 42 ans a été arrêté en mai pour le non-respect de ses conditions de remise en liberté en lien avec des accusations d’agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans qui remontent à il y a quelques années.

M. Laurette a comparu par vidéoconférence vendredi à la Cour du Banc de la Reine, à Bathurst, pour son audience sur le contrôle de la détention. En fin d’après-midi, le juge Ivan Robichaud a déterminé que M. Laurette devra demeurer en détention.

Les détails de l’audience de vendredi sont frappés par une interdiction de publication.

Par contre, une ordonnance interdit à l’accusé de se trouver en présence d’une femme âgée de moins de 18 ans, à moins qu’un adulte au fait de l’ordonnance du tribunal en question ne soit présent.

L’homme de Tetagouche-Sud a été arrêté le 13 mai, soit deux jours après la disparition de Madison Roy-Boudreau, une adolescente âgée de 14 ans.

La Force policière de Bathurst n’a pas formellement associé M. Laurette à la disparition de l’adolescente et elle n’a pas révélé s’il existe des liens entre l’accusé, Madison Roy-Boudreau et sa famille. Par contre, on a publiquement nommé son nom lors d’une conférence de presse visant à faire une mise à jour sur le dossier, ce qui fait de lui une personne d’intérêt.

Madison Roy-Boudreau a été vue vivante pour la dernière fois le matin du 11 mai 2021. Plusieurs opérations de recherche ont eu lieu, mais sans succès. Le 11 août, la police a affirmé, sans dévoiler davantage de détails, que la jeune disparue a été victime d’un homicide.

D’autres fouilles dans le secteur de Middle River n’ont pas permis de trouver de traces de l’adolescente.

Toute personne ayant des informations concernant la disparition de Madison Roy-Boudreau est priée d’appeler la Force policière de Bathurst au (506) 548-0420 (option #2). Les informations peuvent également être fournies de façon anonyme par l’intermédiaire d’Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477).