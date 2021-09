Vote de grève imminent pour 22 000 fonctionnaires du Nouveau-Brunswick

Faute de pouvoir trouver un terrain d’entente avec le gouvernement provincial, le Syndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick se prépare à des votes de grève qui se tiendront à travers toute la province dès mardi.

Les discussions sur le contrat de plusieurs groupes d’employés du secteur public demeurent au point mort. Chaque camp accuse l’autre publiquement de ne pas vouloir négocier sérieusement.

Vendredi, les leaders du Syndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick ont confirmé que leurs membres se prononceront dès le lendemain de la fête du Travail sur des interruptions de travail et pourraient débrayer avant la fin du mois. En mai, le regroupement syndical avait donné 100 jours au gouvernement de Blaine Higgs pour parvenir à un accord dans les négociations avec les sections locales dont la convention collective est échue.

Stephen Drost, président du SCFP du N.-B. reproche au gouvernement progressiste-conservateur son inflexibilité. Il affirme que toute négociation devrait commencer avec une augmentation au moins équivalente à l’inflation.

«Nous sommes attristés de vous dire qu’à chaque occasion, l’équipe de négociateurs du premier ministre a cherché à obtenir d’autres concessions des employés. Nous n’avons pas été traités avec respect à la table de négociation», lance-t-il.

«Nos membres sont en colère, frustrés et épuisés. Se mettre en grève est la dernière chose qu’ils souhaitent. Les actions du gouvernement les obligent à prendre des moyens de dernier recours.»

L’impact d’un tel mouvement de grève pourrait être majeur. Parmi les 22 000 employés concernés, on retrouve aussi bien des employés de soutien en santé, des travailleurs du secteur de l’éducation (concierges, bibliothécaires, assistants en éducation, conducteurs d’autobus notamment), des agents correctionnels, des travailleurs sociaux, des travailleurs en buanderie, des infirmières et des psychologues scolaires, des manoeuvres en construction, des employés des parcs provinciaux, de Travail sécuritaire NB, ou encore du personnel des collèges communautaires.

Certains attendent une convention collective depuis 2016.

En décembre 2020, le premier ministre Blaine Higgs a imposé un gel de salaires d’une durée d’un an pour 5800 employés du secteur public, soit les cadres et les employés non syndiqués. Il espérait convaincre les syndicats d’accepter le même traitement, soit 1% d’augmentation en 2019, aucune augmentation en 2020 et 1% par an pour les deux années suivantes.

Après plusieurs rondes de négociation, la province a proposé au syndicat un contrat de six ans, comportant des augmentations salariales annuelles de 1,25% au cours des quatre premières années, suivies de hausses de 2% pour chacune des deux dernières années. Le coût total de cette offre serait d’environ 71 millions $ par année.

Le gouvernement exigaient en retour des syndiqués qu’ils acceptent une série de concessions, notamment le retrait d’une centaine de travailleurs syndiqués ayant des responsabilités de gestion des unités de négociation, la conversion des deux régimes de retraites des employés des districts scolaires vers un modèle à risques partagés, ou encore une augmentation salariale supplémentaire de 2,5% en échange de la fin de l’allocation de retraite.

Les discussions de cette semaine n’ont pas permis de sortir de l’impasse et la dernière réunion tenue vendredi en fin de matinée s’est révélée tout autant improductive.

«Aucun mouvement réel n’a eu lieu sur une augmentation économique générale pour les travailleurs», déplore Stephen Drost.

«C’est une question de priorité, pendant trop longtemps les élus ont donné la priorité aux grandes entreprises, aux réductions d’impôts, à la réduction des redevances sur le bois, aux subventions aux centres d’appels, mais on n’a jamais voulu améliorer le sort des gens qui livre la marchandise chaque jour dans le secteur public», renchérit Simon Ouellette, le porte-parole francophone du syndicat.

Blaine Higgs est déçu

De son côté, Blaine Higgs estime que son gouvernement «a fait preuve de souplesse» tout au long des discussions et assure qu’il demeure déterminé à travailler avec le syndicat pour déterminer «un niveau de rémunération approprié qui soit équitable tant pour les employés que pour les contribuables».

«Nous devons demeurer prudents, responsables et réalistes quant à l’offre salariale que nous proposons, et je crois que nous l’avons été», plaide-t-il.

Le premier ministre reproche à son tour aux représentants des fonctionnaires ne pas avoir cédé de terrain.

«Pendant les négociations, le SCFP n’a pas abandonné ses demandes salariales de 5% par année, et il planifiait des votes de grève pour la semaine prochaine alors que nous étions à la table cette semaine, avance-t-il. Le syndicat avait la possibilité de mener des négociations sérieuses, mais il a choisi de ne pas le faire, et ce, sur tous les points, ce qui est très décevant.»

Blaine Higgs note que le syndicat demandait des augmentations salariales de 20% sur quatre ans, ce qui entraînerait un coût annuel supplémentaire d’environ 158 millions $.

«C’était notre position initiale au début des négociations. Nous étions prêts à bouger là-dessus mais ils n’ont pas fait de mouvement de leur côté et n’ont jamais fait preuve de bonne volonté», rétorque Simon Ouellette.

«On nous a présenté la même offre qu’aux infirmières qui font presque le double du salaire de nos membres. Elles l’ont refusé également.»

À cette heure, aucune rencontre entre les deux parties n’est prévue au cours de la fin de semaine. Les votes de grève dans le secteur de la santé et dans les collèges communautaires francophones auront lieu plus tard au mois de septembre.

«Le premier ministre peut mettre fin à cela avec un coup de téléphone, maintient Stephen Drost. La porte est ouverte, la balle est dans le camp du premier ministre.»

Le gouvernement provincial a déjà fait savoir que des plans de contingence sont en place. Si le syndicat venait à exercer son droit de grève, des travailleurs seront désignés comme essentiels dans toutes les unités du SCFP.