Élections fédérales: la question de l’assurance-emploi éclipsée des débats

Au cours des 18 derniers mois, nombreuses ont été les discussions portant sur l’assurance-emploi et d’autres programmes d’aide financiers du gouvernement fédéral en temps de pandémie. Maintenant que nous sommes en campagne électorale, ces mêmes sujets semblent avoir entièrement disparu de la conversation, déplore une alliance interprovinciale qui milite pour une réforme de la Loi sur l’assurance-emploi.

L’alliance interprovinciale, formée de plusieurs groupes de pression du Québec et du Nouveau-Brunswick, déplore que la question de l’assurance-emploi n’ait été débattue par aucun des partis jusqu’à maintenant alors que la pandémie a révélé la nécessité de réformer le programme.

«Aucun candidat qui se présente en politique fédérale n’a parlé d’assurance-emploi dans notre région. Si on regarde les plateformes, la question de l’assurance-emploi est très peu abordée et on ne parle aucunement des travailleurs saisonniers», dit Fernand Thibodeau, porte-parole du groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, basé dans la Péninsule acadienne.

Plateformes

L’Acadie Nouvelle a consulté les plateformes du Parti libéral, du Parti conservateur et du NPD pour comparer leurs engagements envers le programme d’assurance-emploi. Celle du Parti vert n’a pas encore été publiée.

De leur côté, les libéraux s’engagent à «présenter une nouvelle vision d’un système d’AE moderne qui protège tous les travailleurs, y compris les travailleurs saisonniers.»

Un gouvernement libéral souhaiterait notamment apporter des mesures pour permettre aux travailleurs autonomes, dont les pigistes, les entrepreneurs et les travailleurs à la demande, de toucher à des prestations lorsqu’ils en font la demande.

De son côté, le Parti conservateur propose de créer une «Super Assurance-Emploi» pour offrir des prestations plus généreuses (75% du salaire au lieu de 55%) lorsqu’une province se trouve en récession, ce qui se définit par une augmentation de 0,5% du taux de chômage.

Tout comme les libéraux, les conservateurs veulent introduire des mesures pour aider les pigistes, les travailleurs indépendants et les travailleurs à la demande.

Le NPD propose de créer un supplément de faible revenu pour s’assurer que les prestations ordinaires ou spéciales s’élèvent à 2000$ par mois. Il veut aussi rendre le programme accessible à ceux qui quittent un emploi pour retourner aux études, pour fournir des services de garde d’enfants ou pour des raisons de santé.

«On va installer des pancartes, on va contacter les candidats et leur poser des questions. On ne va pas laisser faire, parce que c’est important de parler des travailleurs saisonniers. Je salue la PCU et ainsi de suite, car sans cela, le filet social aurait fait pitié, mais c’est important qu’une réforme soit faite», ajoute M. Thibodeau.

La PCU a le dos large

Au cours des dernières semaines et mois, les problèmes de main-d’œuvre au Nouveau-Brunswick ont fait la manchette à plusieurs reprises. Au banc des accusés figurent souvent la prestation canadienne universelle, lancée par le gouvernement fédéral en mars 2020 comme mesure d’aide durant la pandémie et son remplaçant temporaire, le programme d’assurance-emploi allégée où un travailleur doit seulement accumuler 120 heures pour toucher à des prestations.

Fernand Thibodeau rappelle que les problèmes de recrutement de main-d’œuvre ont existé bien avant la pandémie et qu’ils continueront probablement de persister longtemps après sa fin.

«Il y a toujours eu un manqué de travailleurs. Prenons par exemple le secteur médical. On parle de manque d’infirmières, de médecins. Est-ce que les médecins ont reçu la PCU? J’en doute. Les travailleurs saisonniers étaient au rendez-vous ce printemps, comme toujours, dans les usines de transformation. Ils étaient au Village acadien et ainsi de suite. C’est faux de dire que les travailleurs saisonniers sont paresseux.»

M. Thibodeau souhaite aussi relativiser les choses. La pénurie n’existe pas seulement au Nouveau-Brunswick, mais partout au Canada. Si 2000$ peut s’avérer pour certains comme un salaire adéquat en Atlantique, ce même montant couvre à peine le coût d’un loyer dans une grande ville du pays.

«Je pense que les entreprises doivent faire ce qu’elles peuvent pour améliorer les salaires et les heures.»