L’Almanach du vieux fermier prévoit des températures plutôt clémentes cet hiver

Si les prévisions météo de l’Almanach du vieux fermier s’avèrent exactes, les Néo-Brunswickois n’auront pas à composer avec des températures très froides au cours de l’hiver prochain.

L’édition 2022 du guide annuel prédit que les températures seront au-dessus de la normale dans la portion nord des maritimes et près des normales saisonnières dans les régions situées plus au sud.

La publication, qui est disponible en kiosque et en ligne depuis une semaine, prévoit que les températures les plus froides seront ressenties tôt en janvier de même qu’au début et à la fin du mois de février.

Quant aux chutes de neige qui sont à prévoir durant la saison hivernale, elles devraient être supérieures aux quantités que l’on retrouve habituellement au Nouveau-Brunswick.

Les plus fortes précipitations sous forme de neige devraient être observées tôt en décembre et au milieu du même mois.

Le début et la fin du mois de janvier s’annoncent également enneigés selon l’Almanach du vieux fermier, tout comme la mi-mars.

Même si les prédictions effectuées par les éditeurs du guide ne sont pas du tout prises au sérieux par le milieu scientifique, ses promoteurs estiment que leurs prévisions sont exactes à 80%.

Publié de façon continue depuis 1792, l’Almanach du vieux fermier est le périodique le plus ancien d’Amérique du Nord.

Le guide annuel utilise les méthodes secrètes de son fondateur, Robert B. Thomas, pour faire ses prédictions.

La formule est élaborée en comparant les cycles solaires et les conditions météo des années passées avec l’activité solaire actuelle.

En plus des prévisions météorologiques de novembre 2021 à octobre 2022 partout au Canada et aux États-Unis, l’édition actuelle de l’Almanach du vieux fermier propose un retour sur la célèbre Série du siècle qui a eu lieu il y a précisément 50 ans et qui opposait les meilleurs hockeyeurs du Canada et de l’URSS.

La publication consacre également plusieurs pages à l’astrologie, l’astronomie, la généalogie, l’alimentation et au jardinage, de même qu’une tournée livresque le long de l’autoroute transcanadienne et une section dédiée à la pêche sportive.

Le guide offre même un tableau des meilleures journées pour mener différentes activités durant l’année, telles que le lavage des planchers, la mise en conserve d’aliments, un mariage, l’abandon du tabagisme ou la castration de son animal de compagnie.