L’itinérance s’impose à Moncton – Riverview – Dieppe

Les candidats aux élections fédérales des partis libéral, conservateur et vert veulent lutter contre l’itinérance dans Moncton–Riverview–Dieppe, et ce, en augmentant le nombre de logements abordables tout en améliorant les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.

C’est néanmoins la gestion des conséquences de la pandémie de COVID-19 que la députée sortante, Ginette Petitpas Taylor, met en priorité.

«Il faut s’assurer que les entrepreneurs les plus touchés continuent à recevoir des services et des ressources, dans le secteur du tourisme pendant l’hiver par exemple», dit-elle en évoquant des subventions salariales et des aides au loyer.

Elle se félicite à ce propos du travail qu’elle a effectué au plus fort de la crise sanitaire. «Avec mon personnel, nous avons travaillé d’arrache-pied pour répondre aux centaines d’appels quotidiens de citoyens, raconte-t-elle. Puis, nous avons eu des discussions avec les ministres fédéraux pour partager ce qu’on voyait sur le terrain.»

La candidate à un troisième mandat mentionne en second lieu le problème d’itinérance dans sa circonscription en exposant trois défis: le manque de logements abordables ainsi que de services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.

Elle souligne à ce sujet la contribution fédérale de 3,4 millions $ à l’organisme Marée Montante, qui achète, rénove et construit des habitations pour personnes défavorisées à Moncton. À titre de comparaison, le gouvernement provincial et la Ville ont pour leur part prévu de donner chacun 6 millions $.

«Il faut plus de ressources aux provinces pour relever les problèmes de santé mentale, avance aussi Mme Petitpas Taylor. À cause de la pandémie, il y a eu une augmentation de 20% des cas, alors qu’il y avait déjà des listes d’attentes pour recevoir des services.»

La députée sortante remarque ensuite le manque de main-d’œuvre. Elle souligne que le futur centre fédéral pour l’immigration francophone du Nouveau-Brunswick aidera à le combler. «Il faut faire un travail féroce pour augmenter le nombre d’immigrants», appuie-t-elle néanmoins.

Mme Petitpas Taylor espère qu’Immigration Canada embauchera plus de personnel pour le traitement des dossiers des nouveaux-arrivants potentiels. Elle souhaite aussi faciliter la reconnaissance des acquis à l’étranger en travaillant avec les associations professionnelles.

«Le programme national de garderies à 10$ par jour permettra d’amener 250 000 personnes en plus sur le marché du travail, croit-elle par ailleurs en citant le nombre de nouvelles places en garderie que le gouvernement sortant souhaite créer. Ça permettra aussi aux familles d’avoir plus d’enfants, parce que ça coûtera moins cher.»

La candidate libérale pense que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, finira par signer l’entente pour participer à ce programme à cause de la pression citoyenne.

Elle veut enfin aider à construire l’équivalent de l’Uniplex de Dieppe à Riverview, une piste cyclable allant de Shediac à la baie de Fundy et un centre d’interprétation sur la restauration de la rivière Petitcodiac.

Mme Petitpas Taylor recueillait 45% des intentions de vote le 1er septembre dans sa circonscription traditionnellement libérale, selon 338Canada (avec 7% de marge d’erreur).

La députée libérale sortante, Ginette Petitpas Taylor est particulièrement fière de la restauration de la rivière Petitcodiac. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Conservateur

La candidate du parti conservateur, Darlene Smith, en rassemblait 27% (avec 6% de marge d’erreur). La nouvelle représentante du parti bleu dans le Grand Moncton a comme priorité le soutien aux itinérants ainsi que les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.

Cette ancienne directrice d’établissements de soins spéciaux mentionne la proposition de la plateforme électorale conservatrice de créer des places de traitements contre les dépendances en résidences ainsi que des centres communautaires.

«Je vais m’assurer qu’il y en ait un à Moncton -Riverview-Dieppe, promet-elle en précisant que le projet diffère d’un centre d’injection supervisé. Avoir cette infrastructure sortira les itinérants de la rue.»

Mme Smith souhaite aussi que les employeurs couvrent les soins en santé mentale de leurs employés.

«Après la pandémie, il est plus que jamais nécessaire d’avoir accès à ces services», commente-t-elle en espérant que les transferts fédéraux en santé permettront aussi de les financer.

La Néo-Écossaise d’origine propose en outre d’inciter les propriétaires à donner des terrains sur lesquels construire des logements abordables.

«Nous avons besoin de faire plus que Marée Montante avec davantage d’argent fédéral», juge-t-elle également.

Mme Smith croit pouvoir réussir ce défi, car elle se décrit comme une personne d’action. Elle suggère que les élus actuels sont plus intéressés par le développement de bâtiments à appartements, comme le projet Birch Meadows, que le gouvernement fédéral a aidé alors que ses loyers sont de 1200$ par mois au minimum.

La conservatrice insiste enfin sur sa volonté de travailler avec les députés provinciaux et les maires de sa circonscription ainsi qu’avec les citoyens.

«Je suis ici pour servir les gens, assure-t-elle. Je ne suis pas une politicienne traditionnelle. Ça ne viendra pas du haut vers le bas avec moi. Je ferai des sondages!»

La candidate du Parti conservateur, Darlene Smith est une ancienne directrice d’établissements de soins spéciaux. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Vert et NPD

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) rassemblait 16% des intentions de vote le 1er septembre, selon 338Canada (avec 5% de marge d’erreur).

Son candidat, Serge Landry souhaite aider les organismes qui aident les itinérants du Grand Moncton. Toutes ses autres priorités concernent le pays: assurance médicament pour tous, nationalisation des foyers de soins, annulation de dettes étudiantes, équité salariale, droit à l’avortement, impôt sur les hauts revenus, taxation de la pollution des entreprises.

Le Parti vert attirait 7% des intentions de vote le 1er septembre, selon 338Canada (avec 4% de marge d’erreur).

Son candidat, Richard Dunn met aussi dans ses priorités le logement abordable, la santé mentale et la lutte contre les dépendances.

«L’urgence climatique est l’une des raisons d’être du Parti vert, mais les enjeux sociaux dans la circonscription, il faut les régler plus rapidement et en même temps», estime-t-il.

L’agent de développement économique à la Ville de Moncton propose la création de mouvements coopératifs (sur le modèle d’UNI) pour le logement abordable et des garanties du gouvernement fédéral aux institutions financières qui prêtent aux promoteurs.

«Il faut ouvrir le marché pour équilibrer les iniquités entre locataires et propriétaires», explique-t-il.

M. Dunn critique aussi le montant des transferts fédéraux en santé et la façon de les accorder. Il pense notamment que la province manque de ressources pour les services de santé mentale.

Le candidat du Parti vert, Richard Dunn est aussi agent de développement économique à la Ville de Moncton. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Le candidat du Nouveau Parti démocratique, Serge Landry est aussi représentant syndical pour le Congrès du travail du Canada. – Gracieuseté

Profil de la circonscription

Population en 2016: 92 666

Nombre d’électeurs inscrits en 2016: 74 176

Revenu médian des ménages en 2015: 31 920$

Langue officielle parlée: Francophone 32% Anglophone 61%

Superficie: 168 km2

*Source: Élections Canada et Statistique Canada